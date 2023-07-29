Камеры сняли видео, как воспитательницы избивают детей в детсаду в Новосибирске

Сотрудники СК начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео с избиениями воспитанников в одном из детских садов Новосибирска. Запись опубликовали в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте".

Сотрудницы детсада избивают детей в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54

Инцидент произошёл в детсаду "Маленький принц" на улице Кошурникова. На кадрах видно, как сотрудницы учреждения хватают ребят за головы, толкают, грубо усаживают за стол, сильно трясут. Родители утверждают, что насилие в отношении воспитанников происходило систематически. Сейчас по данному факту сотрудники СУ СКР по Новосибирской области проводят процессуальную проверку на предмет вероятного наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй "Истязание". Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.