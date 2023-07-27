"Я серьёзный парень!": Появилось видео вторжения голого мужчины на территорию детсада в Астрахани

В Астрахани совершенно голый мужчина проломил забор в детский сад, пролез в образовавшуюся дыру и пошёл разгуливать по территории, где в тот момент гуляли дети. SHOT публикует момент задержания нарушителя.

По словам очевидцев, сначала любитель раздеться был замечен возле ТЦ "Восточный", местные жители сразу вызвали полицейских. Пока они добирались, мужчина успел перейти дорогу и пробраться в детсад, где его и задержали. Однако хулиган не понял, за что был пойман, и представился полиции "серьёзным парнем". Сейчас эксгибициониста доставили в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования.