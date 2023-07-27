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27 июля, 14:27

"Я серьёзный парень!": Появилось видео вторжения голого мужчины на территорию детсада в Астрахани

Голый мужчина пробрался на территорию детсада в Астрахани и был задержан

В Астрахани совершенно голый мужчина проломил забор в детский сад, пролез в образовавшуюся дыру и пошёл разгуливать по территории, где в тот момент гуляли дети. SHOT публикует момент задержания нарушителя.

В Астрахани полиция поймала голого человека на территории детсада. Видео © t.me / SHOT

По словам очевидцев, сначала любитель раздеться был замечен возле ТЦ "Восточный", местные жители сразу вызвали полицейских. Пока они добирались, мужчина успел перейти дорогу и пробраться в детсад, где его и задержали. Однако хулиган не понял, за что был пойман, и представился полиции "серьёзным парнем". Сейчас эксгибициониста доставили в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования.

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Ранее Лайф писал, что нудистскую тренировку по растяжке устроила некая молодая женщина около ЦУМа в центре Москвы. По всей видимости, ни прохожие, ни дети обнажённую спортсменку абсолютно не смущали.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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