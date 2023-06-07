Нудистскую тренировку по растяжке устроила дама без комплексов в центре Москвы

Нудистскую тренировку по растяжке устроила сегодня некая молодая женщина около ЦУМа в центре Москвы. По всей видимости, ни прохожие, ни дети обнажённую спортсменку абсолютно не смущали.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как дама без комплексов сначала устроила разминку, а после в обнажённом виде прогулялась по центру столицы. Также она посидела на скамейке недалеко от ЦУМа и Большого театра. После этого эксгибиционистка надела стринги и как ни в чём не бывало удалилась. Чем закончился её перформанс, пока неизвестно.