Нудистскую тренировку по растяжке устроила дама без комплексов в центре Москвы
Женщина голышом потренировалась у ЦУМа в центре Москвы, шокировав прохожих
Нудистскую тренировку по растяжке устроила сегодня некая молодая женщина около ЦУМа в центре Москвы. По всей видимости, ни прохожие, ни дети обнажённую спортсменку абсолютно не смущали.
Нудистскую тренировку по растяжке устроила дама без комплексов в центре Москвы. Видео © LIFE
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как дама без комплексов сначала устроила разминку, а после в обнажённом виде прогулялась по центру столицы. Также она посидела на скамейке недалеко от ЦУМа и Большого театра. После этого эксгибиционистка надела стринги и как ни в чём не бывало удалилась. Чем закончился её перформанс, пока неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Липецке заметили голого мужчину, убегающего от спутницы по балконам. Всё произошло в одной из многоэтажек на проспекте Победы. Необычное "путешествие" мужчина начал с пятого этажа и в результате рухнул прямо в руки полицейским и соседям.
Кадр из видео LIFE