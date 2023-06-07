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7 июня, 16:17

Нудистскую тренировку по растяжке устроила дама без комплексов в центре Москвы

Женщина голышом потренировалась у ЦУМа в центре Москвы, шокировав прохожих

Нудистскую тренировку по растяжке устроила сегодня некая молодая женщина около ЦУМа в центре Москвы. По всей видимости, ни прохожие, ни дети обнажённую спортсменку абсолютно не смущали.

Нудистскую тренировку по растяжке устроила дама без комплексов в центре Москвы. Видео © LIFE

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как дама без комплексов сначала устроила разминку, а после в обнажённом виде прогулялась по центру столицы. Также она посидела на скамейке недалеко от ЦУМа и Большого театра. После этого эксгибиционистка надела стринги и как ни в чём не бывало удалилась. Чем закончился её перформанс, пока неизвестно.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Липецке заметили голого мужчину, убегающего от спутницы по балконам. Всё произошло в одной из многоэтажек на проспекте Победы. Необычное "путешествие" мужчина начал с пятого этажа и в результате рухнул прямо в руки полицейским и соседям.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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