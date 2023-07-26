Ребёнок с туберкулёзом больше месяца ходил в севастопольский детсад

В Севастополе ребёнок с туберкулёзом посещал детский сад на протяжении месяца, потому что точный диагноз не был поставлен вовремя. Об этом пишет Mash, отмечая, что сейчас врачи проверяют всех детей, с кем контактировал малыш.

Ребёнок живёт с опекунами, родителей у него нет. Первую пробу манту семилетнему мальчику сделали в апреле, реакция на неё началась практически сразу. Однако из-за праздников малыша не отвели в больницу. В итоге на приёме маленький пациент оказался только 5 мая, продолжая ходить в детсад. Точный результат о заболевании был получен лишь 4 июля после дополнительного обследования.

Среди персонала и детей 114-го садика заболевшие пока не выявлены, но проверка продолжается, и контактная группа из 17 человек уже направлена в тубдиспансер на полное обследование. Сам мальчик с туберкулёзом отправлен в стационар на лечение.