В России выявили туберкулёз, который не поддаётся лечению антибиотиками
Врач Крючков сообщил о развитии в РФ устойчивого к антибиотикам туберкулёза
Россиянам грозит распространение туберкулёза, устойчивого к антибиотикам и для которого пока не нашлось альтернативного лечения. Об этом URA.ru рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Первое, потеря строго контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространённости и второе, формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулёза — две такие большие проблемы", — отметил он.
При этом сейчас фиксируются случаи устойчивого туберкулёза, который абсолютно нечувствителен к лечению антибиотиками первого и второго ряда, предупредил медик. При том что препараты более высоких рядов влияют на нервную систему человека, на печень, почки, плохо переносятся, а также имеют высокую цену, то пациенты будут бросать лечение на середине. Как итог — заболевание приобретёт ещё более устойчивую форму.
Крючков добавил, пандемия ковида подстегнула развитие болезни, так как туберкулёзу вынужденно уделялось меньше внимания. Так, в прошлом году показатели по инфекции ухудшились в 44 регионах страны. Большое число заболевших выявлено в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской областях.
Ранее Лайф развеял миф, что туберкулёзом болеют бездомные и малообеспеченные люди. Часто болезни подвержены учителя, воспитатели, бизнесмены, потому что они имеют большой круг общения, ведь инфекция передаётся воздушно-капельным путём.
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