В России выявили туберкулёз, который не поддаётся лечению антибиотиками

Россиянам грозит распространение туберкулёза, устойчивого к антибиотикам и для которого пока не нашлось альтернативного лечения. Об этом URA.ru рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Первое, потеря строго контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространённости и второе, формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулёза — две такие большие проблемы", — отметил он.

При этом сейчас фиксируются случаи устойчивого туберкулёза, который абсолютно нечувствителен к лечению антибиотиками первого и второго ряда, предупредил медик. При том что препараты более высоких рядов влияют на нервную систему человека, на печень, почки, плохо переносятся, а также имеют высокую цену, то пациенты будут бросать лечение на середине. Как итог — заболевание приобретёт ещё более устойчивую форму.

Крючков добавил, пандемия ковида подстегнула развитие болезни, так как туберкулёзу вынужденно уделялось меньше внимания. Так, в прошлом году показатели по инфекции ухудшились в 44 регионах страны. Большое число заболевших выявлено в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской областях.