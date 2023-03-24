Фтизиатр пояснила, почему туберкулёз — "благородная" болезнь, и развеяла главные мифы
Фтизиатр Кофейникова: Туберкулёз не всегда заразен и может поражать не только лёгкие
Вокруг туберкулёза ходит много мифов. Некоторые убеждены, что им болеют только бездомные, другие считают, что эту болезнь вылечить нельзя. В День борьбы с туберкулёзом врач-фтизиатр Когалымской городской больницы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Кофейникова рассказала Лайфу, так ли это на самом деле.
Миф № 1. Туберкулёз — болезнь малообеспеченных или бездомных
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По её словам, на самом деле болеют туберкулёзом далеко не бездомные и малообеспеченные люди. Часто бывает, что заболевают им учителя, воспитатели, бизнесмены и представители других сфер. Дело в том, что они имеют большой круг общения, посещают общественные места, где подвержены риску, ведь болезнь передаётся воздушно-капельным путём.
Миф № 2. Каждый человек, в организм которого попала бацилла, заболевает
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Вместе с тем медик подчеркнула, что не все люди, которые заражаются туберкулёзной палочкой, заболевают туберкулёзом. В данном случае всё зависит лишь от уровня иммунной системы и индивидуальных особенностей организма. Кофейникова успокоила: в большинстве случаев при заражении туберкулёзной бактерией не заболевают туберкулёзом. Заражение может перейти в активную стадию только при снижении иммунных сил организма при наличии стрессовых факторов, чрезмерной утомляемости и ослабленности.
Миф № 3. Все больные туберкулёзом заразны
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Туберкулёз не всегда бывает заразным, продолжила фтизиатр. Она пояснила, что есть так называемые открытые формы и закрытые. Так, он будет заразным только в той стадии, когда уже выявляется в более запущенных формах, когда разрушается лёгочная ткань и микробактерии через дыхательные пути идут наружу. Если пациент ежегодно проходит флюорографическое обследование и профилактический осмотр, то болезнь выявляется на ранних стадиях и не является заразной, пояснила медик.
Миф № 4. Туберкулёзом поражаются только лёгкие
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Кофейникова также развеяла миф и о том, что туберкулёз поражает только лёгкие. По её словам, болезнь может поражать и другие органы, за исключением ногтей и волос. Безусловно, чаще всего встречается именно лёгочное поражение, но забывать о других локализациях этой болезни не стоит.
Миф № 5. Туберкулёз неизлечим
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"Туберкулёз в настоящее время излечим и излечим полностью. Для этого нужно просто соблюдать рекомендации врача. Строго следовать назначениям и приём препаратов. Туберкулёз — одна из благодарнейших болезней, потому что редко когда переходит в хроническую форму при соблюдении всех рекомендаций врача-фтизиатра", — резюмировала медик.
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