Врач развеяла главный миф о пробе Манту

Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдёт, рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. По её словам, главное — не чесать и не тереть её, а купаться в море, речке или бассейне можно.

"Конечно, можно, ничего страшного не произойдёт. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить манту для того, чтобы к ней не прикасались, её не тёрли", — сказала Богородская в беседе с РИА "Новости".

Фтизиатр подчеркнула, что не нужно чесать или тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. Также она пояснила, что на пробу Манту никогда не бывает никаких побочных реакций, поэтому готовиться к ней совершенно не нужно.

Проба Манту (туберкулиновая проба) — представляет собой внутрикожную или накожную аллергическую пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета: организм активно взаимодействует с возбудителем. Другими словами, проба Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция.