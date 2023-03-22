Врач рассказала, кому не грозит заражение туберкулёзом при случайном контакте с больным

Люди без иммунодефицита не заболевают при единичном контакте с больным туберкулёзом, а защитная маска, надетая на заражённого, позволяет избежать инфицирования окружающих. Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы против туберкулёза рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

"Если у человека нет иммунодефицита, тогда при единичном контакте с больным туберкулёзом он не заболеет, особенно если это был случайный контакт. Если же есть достаточно серьёзный иммунодефицит, то может хватить одной встречи с больным туберкулёзом и малой дозы инфекционного агента", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Богородская добавила, что при длительном контакте и отсутствии на заражённом защитных средств может заболеть и человек без иммунодефицита. По словам медика, инкубационный период туберкулёза составляет от двух месяцев до 60 лет и более. Однако подавляющее большинство контактных лиц после заражения заболевают в течение первых пяти лет.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта ежегодно с 1993 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.