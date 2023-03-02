Врач рассказала, на какие опасные болезни указывают ногти Терри

Определить на глаз, что с вашей печенью не всё в порядке, довольно сложно, ведь этот орган "молчалив" и разрушения в нём происходят без боли и других симптомов. Тем не менее есть некоторые сигналы, например ногти Терри. Что это такое, объяснила врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева.

"Ногти Терри — это состояние ногтей, при котором более двух третей ногтевого ложа выглядят белыми, за исключением красной или розовой полоски на кончике пальца. Болезнь характеризуется помутнением почти всего ногтя, стиранием лунулы (тот самый полумесяц на ногте), а также тонкой полосой нормального, розового/красного ногтевого ложа у дистальной границы (дистальный край — это свободный край ногтя)", — приводит слова медика "АиФ".

По словам врача, чаще всего ногти Терри встречаются у людей с заболеваниями печени, циррозом или рубцеванием. Также этот симптом может свидетельствовать о ВИЧ, туберкулёзе, вирусном гепатите, диабете второго типа и почечной недостаточности. В большинстве случаев болезнь является следствием системного заболевания, поясняет Слюняева.

Гастроэнтеролог добавила, что нет какой-либо специфической терапии ногтей Терри. Избавиться от них можно, если лечить основное заболевание. Также есть рекомендации, соблюдение которых позволит снизить вероятность патологии. Специалисты советуют увлажнять кутикулу и ногти кремом для рук или лосьоном без отдушек, регулярно очищать ногти мягкой щёткой, не ковырять и не грызть заусенцы, а также носить правильно подобранную обувь, не сдавливающую ногти на ногах.

Ногти Терри получили своё название в честь врача Ричарда Терри, который впервые описал их в 1954 году.