Чтобы продлить жизнь: Россиянам назвали анализы, которые нужно обязательно сдать после 45

Диспансеризация — это чекап всего населения, по итогам которого в перечень исследований вносятся правки. Эксперты смотрят, от чего люди умирают, а потом думают, что нужно проверить и какие болезни предупредить, чтобы сократить смертность, рассказал врач-гериатр, терапевт высшей категории Александр Шустов. Вместе с тем, отметил доктор, традиции диспансеризации в России как таковой нет, народ не ходит, поэтому тяжело на неё ориентироваться. Организаторы здравоохранения смотрят на статистику.

В интервью порталу E1 врач рассказал, какие анализы и обследования, помимо тех, которые входят в диспансеризацию, нужно сделать после 45 лет.

Общий развёрнутый анализ крови.

Биохимический анализ крови.

Общий анализ мочи.

Анализ на витамин D.

Анализ на ферритин и C-реактивный белок (в комплексе в один момент).

Электрокардиограмма (ЭКГ).

Флюорография.

"Общий анализ крови покажет уровень гемоглобина и признаки воспаления, анализ мочи — как почки фильтруют кровь, насколько они поражены и есть ли инфекция в мочевыводящих путях. В биохимии посмотрим холестерин, сахар, есть диабет или нет, также анализ покажет нам состояние печени, например, есть ли гепатит, он бывает очень лёгкий, подострый, такие лёгкие формы гепатита визуально не видно, мы можем заподозрить их по результатам анализов", — объяснил медик.

Шустов добавил, что биохимия также покажет и работу почек, выводятся ли шлаки в мочу. Если человек курит и злоупотребляет алкоголем, почки и к 45 могут очень подсесть, отметил врач. Дефицит общего белка в крови, по словам эксперта, может привести к выпадению волос, ломким ногтям, ухудшению качества кожи. Причина заключается в том, что при нехватке белка, который является строительным материалом, организм начинает восполнять его запасы за счёт того, что ему необязательно нужно для жизни.

"Нужно посмотреть и анализ на витамин D3, если в 45 есть дефицит, то к 70 разовьётся остеопороз и сломается позвоночник. Остеопороз — это хрупкость костей, а самую большую нагрузку у нас в организме испытывает позвоночник. У женщин риск развития этого заболевания резко возрастает после наступления климакса. До этого их защищают эстрогены", — пояснил гериатр.

Кроме того, специалист посоветовал женщинам проверить уровень ферритина, это поможет оценить запас железа в организме. Но его нужно сдавать вместе с C-реактивным белком, показывающим наличие воспалений, при которых уровень ферритина растёт. ЭКГ делается для того, чтобы узнать, нет ли аритмии, а флюорография — скрининговый метод выявления туберкулёза, добавил Шустов.