Заболеваемость туберкулёзом на Украине оказалась в 2–3 раза выше, чем в России

На Украине складывается очень тяжёлая ситуация с заболеваемостью туберкулёзом. Об этом рассказал главный врач Петербургского противотуберкулёзного диспансера, главный внештатный специалист – фтизиатр городского Комитета по здравоохранению Александр Пантелеев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"На Украине многолетний бич — туберкулёз. Там заболеваемость в два-три раза выше, чем в России, и, кстати, в последние годы восточные регионы Украины были самыми тяжёлыми по туберкулёзу. Наши специалисты-фтизиатры сейчас регулярно туда ездят для систематизации работы и максимально быстрого управления ситуацией", — сказал доктор.

По словам Пантелеева, в Северной столице уровень заболеваемости туберкулёзом примерно на треть ниже, чем в целом по России. Так, по состоянию на март 2023 года выявлено 1100 новых случаев туберкулёза, из них 40% приходится на приезжих. В целом уровень заболеваемости составляет 19,4 на 100 тысяч населения против 21 на 100 тысяч в прошлом году. Общее число заражённых составляет немногим больше 1200 человек. Цель медиков — добиться снижения заболеваемости в два раза, чтобы достичь уровня стран Северной Европы.