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24 марта, 10:02

Мочить пробу Манту можно, но некоторые запреты всё же есть, напомнили в Минздраве

Минздрав: Мочить пробу Манту можно, но нельзя тереть щёткой или мочалкой

После опровержения мифа о том, что пробу Манту мочить можно, с комментарием по данной теме выступил и Минздрав. Как рассказала пресс-служба министерства, мочить её можно, однако некоторые запреты всё же есть.

"Пробу Манту мочить можно. Рекомендация не мочить Манту связана, как правило, с тем, что намокшее место обычно вытирают полотенцем, а вот раздражать кожу в месте пробы нельзя. Нельзя тереть щёткой или мочалкой, так как можно занести инфекцию в рану", — сказано в сообщении.

Проба Манту — метод исследования, с помощью которого врачи оценивают реакцию организма на попадание в него антигена возбудителя туберкулёза.

Врач пояснила, почему раньше было нельзя мочить Манту, а теперь стало можно

Врач пояснила, почему раньше было нельзя мочить Манту, а теперь стало можно

Напомним, ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская заявила, что если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдёт. По её словам, главное — не чесать и не тереть её, а купаться в море, речке или бассейне можно.

Обложка ©

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Оксана Попова
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