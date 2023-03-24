Мочить пробу Манту можно, но некоторые запреты всё же есть, напомнили в Минздраве

После опровержения мифа о том, что пробу Манту мочить можно, с комментарием по данной теме выступил и Минздрав. Как рассказала пресс-служба министерства, мочить её можно, однако некоторые запреты всё же есть.

"Пробу Манту мочить можно. Рекомендация не мочить Манту связана, как правило, с тем, что намокшее место обычно вытирают полотенцем, а вот раздражать кожу в месте пробы нельзя. Нельзя тереть щёткой или мочалкой, так как можно занести инфекцию в рану", — сказано в сообщении.

Проба Манту — метод исследования, с помощью которого врачи оценивают реакцию организма на попадание в него антигена возбудителя туберкулёза.