Мочить пробу Манту можно, но некоторые запреты всё же есть, напомнили в Минздраве
Минздрав: Мочить пробу Манту можно, но нельзя тереть щёткой или мочалкой
После опровержения мифа о том, что пробу Манту мочить можно, с комментарием по данной теме выступил и Минздрав. Как рассказала пресс-служба министерства, мочить её можно, однако некоторые запреты всё же есть.
"Пробу Манту мочить можно. Рекомендация не мочить Манту связана, как правило, с тем, что намокшее место обычно вытирают полотенцем, а вот раздражать кожу в месте пробы нельзя. Нельзя тереть щёткой или мочалкой, так как можно занести инфекцию в рану", — сказано в сообщении.
Проба Манту — метод исследования, с помощью которого врачи оценивают реакцию организма на попадание в него антигена возбудителя туберкулёза.
Напомним, ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская заявила, что если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдёт. По её словам, главное — не чесать и не тереть её, а купаться в море, речке или бассейне можно.
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