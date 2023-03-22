Врач пояснила, почему раньше было нельзя мочить Манту, а теперь стало можно

С самого детства каждый российский школьник знал, что мочить Манту нельзя, однако этот миф недавно был опровергнут. Почему сейчас стало можно мочить место пробы и с чем был связан данный запрет, в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала главный детский фтизиатр России Валентина Аксёнова.

По её словам, запрет был связан с дефицитом дезинфицирующих средств — салфеток и антисептиков — в советские времена. Сейчас же после пробы накладывается антисептическая салфетка или повязка, которая обеззараживает место укола, при этом кожа "дышит". Поэтому медик пояснила, что мочить Манту всё же можно, однако нежелательно.

"Почему нежелательно мочить, когда царапина на коже? Вы можете туда занести инфекцию, только поэтому. Детей предупреждали, чтобы они были более осторожными в этом плане <…> Может появиться неверный результат", — пояснила Аксёнова.