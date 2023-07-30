Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми
Число жертв мощнейшего урагана в Марий Эл увеличилось до восьми. Об этом рассказал мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
"По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек", — написал он в телеграм-канале.
По словам Маслова, ещё десять человек госпитализированы, двое из них в тяжёлом состоянии. Он добавил, что в Йошкар-Оле коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды. По данным регионального ГУ МЧС РФ, среди погибших — трое детей. Общее число пострадавших, предварительно, выросло до 29 человек.
Ранее была информация, что семь человек погибли в результате мощного урагана в Марий Эл. Глава республики Юрий Зайцев заявлял, что более 20 человек пострадало. Трагедия произошла вблизи озёр Таир и Яльчик в Марий Эл.
Telegram / МЧС России