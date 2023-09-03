Пострадавшим от паводков в Приморье пообещали предоставить новое жильё до конца года
Трутнев: Пострадавшие от паводков в Приморье получат новое жильё в течение года
Новое жильё получат пострадавшие от паводков в Приморском крае. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Мы договорились с [губернатором Приморья] Олегом Николаевичем [Кожемяко], что в течение года новое жильё людям будет построено и выдано", — сказал он после совещания во Владивостоке о ликвидации последствий природного катаклизма.
Также Трутнев заявил, что одной из причин разрушения дамбы в микрорайоне Уссурийска "Семь ветров" стал неработающий шлюз-регулятор. Ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности.
Как уже рассказывал Лайф, мощные ливни накрыли Приморье ещё в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. В настоящее время ущерб от удара стихии оценивается в семь миллиардов рублей, однако с каждым днём ситуация ухудшается. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья.
Telegram / МЧС Приморского края