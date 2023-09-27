5 звоночков, которые дадут понять, что ваш мужчина — будущий алкоголик

Человек не может уснуть здоровым и проснуться зависимым, алкоголизм — не простуда. Недуг развивается постепенно, и будет ли ваш мужчина в токсичной любви со спиртным, возможно распознать уже на стадии знакомства. Как понять и обнаружить ту грань, когда выпивка становится серьёзной проблемой для самого выпивающего и для его близких? Перечисленные в этой статье звоночки предостерегут вас от несчастливого брака с алкоголиком и разрушающих отношений.

1. Он пьёт бокальчик вина или пива после работы

Верный признак того, что ваш будущий муж станет алкоголиком, — он выпивает для того, чтобы снять напряжение и стресс. Фото © Shutterstock

Современный человек живёт в состоянии постоянного стресса. Негативные переживания часто связаны с рабочим процессом и активной коммуникацией. Если у него ответственная должность, ему приходится принимать важные решения или быстро реагировать на ситуацию, в итоге напряжение накапливается и требует освобождения. Самый привычный способ снять стресс — выпить немного алкоголя. У человека поднимается настроение, он переживает положительные эмоции. Но всё не так радужно. При регулярном приёме спиртного организм перестает сам вырабатывать дофамин, ожидая "помощи" извне. Развивается алкогольная зависимость. Человек каждую пятницу или выходные отправляется в клубы, рестораны, намереваясь снять стресс, и с нетерпением ожидает этого события. Как правило, процесс превращения в алкоголика развивается медленно. Но если возлюбленный уже сейчас снимает стресс бокалом вина за ужином, то вам стоит насторожиться и поговорить с партнёром. Велика вероятность, что уже через 2–3 года такой мужчина будет выпивать с понедельника по воскресенье.

2. В его семье есть алкоголики

Согласно статистике, чем больше алкоголиков в семье, тем серьёзнее риск развития алкоголизма у детей. 60% случаев зависимости от спиртного вызвано наследственностью, 25% — спецификой личности зависимого, 15% — социальными обстоятельствами. Вне всяких сомнений, если родители употребляют алкоголь в значительных количествах при ребёнке, это, безусловно, влияет на его отношение к спиртному в будущем. Восприятие алкоголя также формируется также из влияния других родственников — любимого дяди или дедушки. Если человек оказывается в окружении сильно пьющих людей, выбраться из такого порочного круга без профессиональной помощи становится очень сложно. Поэтому вы должны понимать, что такое положение дел действительно очень опасно.

3. У него часто отекает лицо

Вычислить в мужчине потенциального алкоголика можно даже по его внешнему виду и лицу. Фото © Shutterstock

Для вывода алкоголя требуется большое количество воды. Она необходима для осуществления химических реакций, способствующих распаду этанола. Водный баланс в организме достаточно шаток, и в результате потери даже небольшого количества жидкости наступает обезвоживание, тело стремится возместить эту нехватку как можно быстрее. Пьющего человека мучает сильная жажда, которую он пытается утолить огромным количеством воды, которая, в свою очередь, долго усваивается в отравленном организме. И когда накапливается слишком большое количество жидкости, тело начинает запасать всю доступную воду, что приводит к отёку лица, рук и ног.

4. У него нет хобби

Речь идёт о духовных и интеллектуальных увлечениях, в которые мужчина окунается с головой: настольные игры, резьба по дереву, музыка, кулинария, ремонт машин. Хобби помогает снять стресс, расширяет кругозор, возвышает духовно, а также стимулирует выработку дофамина без побочных эффектов. Гормон активно выделяется, когда человек получает признание, усваивает интересующую его информацию, создает нечто новое и уникальное. Схожее действие оказывает и физическая активность. Если мужчину ничего не интересует, кроме рюмки, а походы в кафе и клубы заменяют духовные устремления и увлечения, это сигнал алкогольной зависимости. Спасти положение помогут совместные занятия спортом, посещение творческих встреч, выставок, любые попытки приобщить возлюбленного к высоким ценностям и здоровому образу жизни. Иначе его рано или поздно придётся отдать в лапы "зелёного змея".

5. Вы его видели хотя бы раз в состоянии "отключки"

Если за вашим возлюбленным наблюдалось распитие спиртного до потери памяти и сознания — бегите, это уже начальная стадия алкоголизма, и дальше будет только хуже. Фото © Shutterstock