Отталкивающий аромат: 6 нот в женских духах, от которых мужчины нос воротят
Выбор "вкусно" пахнущего парфюма — дело не из простых. Потому что нет универсальных запахов, которые нравились бы всем. Зато есть такие, которые большинство парней терпеть не могут.
Одним дамам нравятся сладкие ароматы, другим — более дерзкие, третьим — фруктовые. Выбрать для себя духи — это трудно и долго. Бывает, что женщина может под настроение надушиться вообще нетипичным для себя запахом. Однако есть несколько ноток в женских духах, которые на коже своей половинки мужчины слышать не хотят и капризно воротят носы. Какие же они?
1. Уд
Какие ноты в женских духах отталкивают мужчин, а не притягивают? Фото © Shutterstock
Многие уверенные в себе мадам или бизнес-леди, женщины, нацеленные на успех или уже его добившиеся, выбирают ароматы, содержащие нотки уда. Часто такой парфюм отдаёт деревом, вместе с этим кажется многим агрессивным. Но на деле источает больше авторитет и властность. Скорее всего, из-за этого мужчинам не нравится слышать на своей даме такие духи. Неосознанно дерево ассоциируется с мужскими ароматами, а дерзость вызывает конкуренцию.
2. Ладан
Сам по себе запах ладана очень специфический. Поэтому, когда в духах есть его нотки, они могут отяжелить аромат. К тому же этот запах у многих ассоциируется с церковью или утратой, потому мужчина вряд ли оценит столь "траурный" аромат своей дамы.
3. Ирис
Шесть нот в женских духах, от которых мужчины разбегаются. Фото © Shutterstock
В старые "бабушкины" ароматы записали и нотки ириса. Многим этот утончённый, создающий глубину духам компонент не нравится. Мужчины машут руками около лица и недовольно интересуются, кто залез на антресоли и нашёл там духи вековой давности. Очень жаль, конечно, ведь нотки ириса в парфюме помогают девушке стать немного загадкой.
4. Амбровые
Ещё одной нотой женских духов, которую мужской нос не переносит, стала амбра. Эти терпкие и такие сладкие восточные ароматы, получающиеся с этим компонентом, нередко ассоциируются у парней с вычурностью и духотой. Далеко не всем нравятся тяжесть и "густой" шлейф. Возможно, к определённому образу и вечернему платью духи с нотами амбры и впишутся, компаньон даже не заметит подвоха. Но вот на слишком юных девушках такие запахи обычно плохо "сидят".
5. Серая амбра
Антиприворот: женские духи с какими нотами заставят мужчину отпрянуть от дамы. Фото © Shutterstock
Однако, помимо пряности и Востока, есть серая амбра — один из самых дорогих компонентов женских духов. Казалось бы, редкость должна цениться по достоинству, правда? Вот только многие мужчины, наоборот, воротят носы от духов с нотками серой амбры, обзывая их скучными и обыденными.
6. Кожаные нотки
Ароматы, в составе которых есть ноты кожи, ассоциируются со страстью, адреналином и доминантностью. Однако мужчинам дамы со столь дерзкими духами не очень нравятся. Возможно, как и в случае с удом, ноты кожи ассоциируются с мужественностью и агрессией. Поэтому кавалер начинает соперничать.
Нельзя сказать, что этот топ ароматов вызывает желание поморщиться у всех мужчин, потому что, повторимся, всё это вкусовщина. Но так как в большинстве случаев женщины пользуются мягкими и нежным духами, подчёркивающими женственность, такие дерзкие запахи могут ввести мужчину рядом в ступор. Но обязательно найдутся и такие кавалеры, кому непременно понравятся все запахи из нашей подборки.
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