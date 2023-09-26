Отталкивающий аромат: 6 нот в женских духах, от которых мужчины нос воротят

Одним дамам нравятся сладкие ароматы, другим — более дерзкие, третьим — фруктовые. Выбрать для себя духи — это трудно и долго. Бывает, что женщина может под настроение надушиться вообще нетипичным для себя запахом. Однако есть несколько ноток в женских духах, которые на коже своей половинки мужчины слышать не хотят и капризно воротят носы. Какие же они?

1. Уд

Какие ноты в женских духах отталкивают мужчин, а не притягивают? Фото © Shutterstock

Многие уверенные в себе мадам или бизнес-леди, женщины, нацеленные на успех или уже его добившиеся, выбирают ароматы, содержащие нотки уда. Часто такой парфюм отдаёт деревом, вместе с этим кажется многим агрессивным. Но на деле источает больше авторитет и властность. Скорее всего, из-за этого мужчинам не нравится слышать на своей даме такие духи. Неосознанно дерево ассоциируется с мужскими ароматами, а дерзость вызывает конкуренцию.

2. Ладан

Сам по себе запах ладана очень специфический. Поэтому, когда в духах есть его нотки, они могут отяжелить аромат. К тому же этот запах у многих ассоциируется с церковью или утратой, потому мужчина вряд ли оценит столь "траурный" аромат своей дамы.

3. Ирис

Шесть нот в женских духах, от которых мужчины разбегаются. Фото © Shutterstock

В старые "бабушкины" ароматы записали и нотки ириса. Многим этот утончённый, создающий глубину духам компонент не нравится. Мужчины машут руками около лица и недовольно интересуются, кто залез на антресоли и нашёл там духи вековой давности. Очень жаль, конечно, ведь нотки ириса в парфюме помогают девушке стать немного загадкой.

4. Амбровые

Ещё одной нотой женских духов, которую мужской нос не переносит, стала амбра. Эти терпкие и такие сладкие восточные ароматы, получающиеся с этим компонентом, нередко ассоциируются у парней с вычурностью и духотой. Далеко не всем нравятся тяжесть и "густой" шлейф. Возможно, к определённому образу и вечернему платью духи с нотами амбры и впишутся, компаньон даже не заметит подвоха. Но вот на слишком юных девушках такие запахи обычно плохо "сидят".

5. Серая амбра

Антиприворот: женские духи с какими нотами заставят мужчину отпрянуть от дамы. Фото © Shutterstock

Однако, помимо пряности и Востока, есть серая амбра — один из самых дорогих компонентов женских духов. Казалось бы, редкость должна цениться по достоинству, правда? Вот только многие мужчины, наоборот, воротят носы от духов с нотками серой амбры, обзывая их скучными и обыденными.

6. Кожаные нотки

Ароматы, в составе которых есть ноты кожи, ассоциируются со страстью, адреналином и доминантностью. Однако мужчинам дамы со столь дерзкими духами не очень нравятся. Возможно, как и в случае с удом, ноты кожи ассоциируются с мужественностью и агрессией. Поэтому кавалер начинает соперничать.