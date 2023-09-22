Как определить лжеца и показушника по его фотографиям: 4 закономерности

Соцсети пестрят фотографиями со стаканами кофе фраппучино, едой из модных ресторанов, одеждой дорогих брендов, новыми айфонами и бесчисленными селфи на красивом фоне. Но зачем мы публикуем эти снимки? И как понять по фотографиям, что человек совсем не тот, за кого себя выдаёт?

Чужие вещи напоказ

Фото в чужой красивой квартире, арендованный букет цветов — всё это явный признак показушника со скучной и дешёвой жизнью. Фото © Shutterstock

Представьте себе: просматриваете ленту и вдруг видите — ваш старый школьный приятель позирует рядом с блестящей, гладкой спортивной машиной. Но подождите, разве на прошлой неделе он не ездил на ржавом велосипеде? Если знакомый имеет привычку выставлять напоказ чужие вещи как свои собственные, это верный признак того, что вы имеете дело с понторезом и лжецом. Если до Ferrari у пользователя были только фотографии огурцов из теплицы, это что-то да значит.

Одинаковая поза

Мы понимаем, что у каждого есть любимый ракурс. Но когда каждое селфи и фотография в профиле человека выглядят как под копирку с остальными, скорее всего, вы имеете дело с серийным хвастунишкой и показушником. Вероятно, человек скрывает таким образом свои недостатки и выпячивает достоинства. Нет ничего страшного, чтобы позировать так пару-тройку раз, но, если профиль человека — это всё, что вы видите, значит, с анфасом явно что-то не так!

Семейные фото как в рекламе

Как понять, что человек не тот, кем пытается казаться: 4 лайфхака, как выявить лжеца. Фото © Shutterstock

Семейные фотографии — замечательная вещь, но, когда они начинают напоминать рекламу зубной пасты, пора усомниться в подлинности чувств. Существует такая закономерность: чем красивее фотографии после семейной фотосессии, тем хуже на самом деле складываются отношения у этих людей. Ведь почему бы просто не сделать фотокарточку с совместного пикника? Или с занятий спортом с детьми? Жизнь людей с вычурными фотосессиями — та же декорация, что и на снимке.

Бизнес-джет? Возможно, арендованный