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22 сентября, 13:08

Эзотерик рассказала, кто может вызвать беса, а к кому он приходит сам

Некоторые люди пытаются найти в Интернете инструкции, как вызвать и подчинить себе беса, чтобы получить от него высокую зарплату и вообще много денег. Однако обычному человеку такое неподвластно, рассказала знаменитый эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

"Только настоящие практики, эзотерики владеют техниками по вхождению в инфернальный канал, где можно соединиться с так называемыми инфернальными дьявольскими сущностями", — пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам специалиста, только нездоровые люди будут думать, что им удалось вызвать дьявола. Скорее всего, они даже не смогут представить его внешне или попасть в галлюцинацию. Абравитова добавила, что дьявол сам приходит к маньякам, садистам и серийным убийцам, чтобы взять их в свою команду.

6 жутких намёков, что в человека вселился бес или ещё какое мистическое существо

6 жутких намёков, что в человека вселился бес или ещё какое мистическое существо

Ранее протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Константин Харитонов рассказал, можно ли самим определить одержимого бесами человека. По его словам, однозначной оценки странного или "бесовского" поведения людей нет, но помочь развеять или подтвердить сомнения сможет любой опытный священник.

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Дарья Нарыкова
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