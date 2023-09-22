Эзотерик рассказала, кто может вызвать беса, а к кому он приходит сам

Некоторые люди пытаются найти в Интернете инструкции, как вызвать и подчинить себе беса, чтобы получить от него высокую зарплату и вообще много денег. Однако обычному человеку такое неподвластно, рассказала знаменитый эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

"Только настоящие практики, эзотерики владеют техниками по вхождению в инфернальный канал, где можно соединиться с так называемыми инфернальными дьявольскими сущностями", — пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам специалиста, только нездоровые люди будут думать, что им удалось вызвать дьявола. Скорее всего, они даже не смогут представить его внешне или попасть в галлюцинацию. Абравитова добавила, что дьявол сам приходит к маньякам, садистам и серийным убийцам, чтобы взять их в свою команду.