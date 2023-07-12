Священник рассказал, можно ли самим определить одержимого бесами человека

Некоторые из нас хотя бы раз слышали от знакомых истории о том, что человек изменился настолько, словно "стал одержим бесами". В такой ситуации многие ищут пути спасения в молитвах или же хотят решить проблему самостоятельно. Можно ли самим понять, что в человека вселилась тёмная сила и как ему помочь, рассказал в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Константин Харитонов.

Отец Константин объяснил, что однозначной оценки странного или "бесовского" поведения людей нет, но помочь развеять или подтвердить сомнения сможет любой опытный священник. При этом осуждать таких людей не стоит: важно помочь им в такой непростой ситуации и помолиться за них.

"Я не могу дать примеры, а то люди будут их мерить на других и ставить диагноз. Убедиться в том, что в вашего ближнего кто-то вселился, можно, но об этом нужно обязательно спросить опытного священника. Он и подскажет, что делать дальше. В любом случае если что-то не так, то не будет лишним сходить к священнику", — посоветовал священнослужитель.