Шпаргалка сомелье: какие закуски подойдут к белому вину, а какие — к красному

Когда речь идёт о подборе закусок к белым или красным винам, следует учитывать несколько рекомендаций, которые позволяют создать гармоничное сочетание вкусов и подчеркнуть все оттенки напитков. О том, с чем и как пить разные сорта вин, рассказал Павел Кулагин — бренд-шеф заведений Stereo people group, в числе которых "Собаки в тумане" и "Техникабезопасности".

Какие закуски подходят к белому вину

Белое вино с его свежестью и лёгкостью идеально сочетается с определёнными видами закусок. Основные рекомендации включают следующие продукты, о которых сейчас подробно расскажем.

Что можно купить к белому полусладкому вину, чтобы было вкусно. Фото © Shutterstock

Сыры. Мягкие сорта и козьи сыры прекрасно сочетаются с белым вином. Их нежные вкусы подчёркивают фруктовые и цветочные нотки вина.

Морепродукты. Устрицы, креветки, кальмары и другие морепродукты хорошо дополняют белое вино. Свежесть и минеральность этого напитка поднимут вкус закусок на новый уровень.

Лёгкие закуски. Канапе с крем-чизом и лососем, салаты со свежими овощами и лёгкими дрессингами также идеально сочетаются с белым вином. Они создают лёгкое и освежающее сочетание вкусов.

Какие закуски подходят к белому вину? Фото © Shutterstock

Белое мясо птицы. Курица и другие виды белого мяса птицы хорошо сочетаются со сладкими белыми винами. Это создаёт баланс между нежностью мяса и сладостью вина.

Рыба на гриле или суши также являются отличным выбором к сухим белым винам. Они подчёркивают минеральные и цитрусовые нотки вина.

Красное вино и его пары

Есть две стороны медали и два вида вин. Если не нравится белое и вы предпочитаете красное с его богатством и глубокими вкусами, то напиток также имеет свои пары.

Мясо в разных форматах. Красное вино подходит к мясным блюдам любой формы и приготовления. От стейков до тартара. Напиток подчёркивает богатство вкуса мяса.

Говядина, птица и сыры — названы лучшие сочетания закусок и вин. Фото © Freepik

Блюда с говядиной. Вителло тоннатто (тонкие ломтики говядины в соусе тунца) прекрасно сочетается с красным вином. Напиток поднимает вкус говядины на новый уровень.

Мясо на гриле. Барбекю и другие мясные блюда, приготовленные на огне или гриле, гармонично совпадают с красным вином. Напиток подчёркивает ароматы и соусы при приготовлении на открытом мангале.

Паста с мясными соусами. Болоньезе и другие мясные соусы для пасты дополняют богатство и структуру красных вин.

Как правильно выбрать закуску к красному вину? Фото © Shutterstock

Сытные закуски. Сырные палочки, картофель фри и другие сытные закуски считаются хорошими компаньонами к красному вину.