Экстрасенс объяснила, как перезапустить судьбу в день рождения и призвать ангела-хранителя

Эзотерики уверены, что день рождения гораздо важнее Нового года. Именно в этот день можно перезапустить судьбу. Об этом поведала известная ясновидящая Инесса Алиева. Она пояснила, почему личный праздник является особенным, и поделилась словами молитвы, которая защитит новорождённых.

Так, по словам Алиевой, день рождения считается началом нового года для каждого отдельного человека. Очень важно прожить правильно 12 дней до праздника и после, проанализировать ошибки и переосмыслить события минувшего года. Накануне дня рождения стоит загадать желание.

"До 12 ночи человеку надо продумать и написать своё желание. Если хотите что-то приблизить к себе, какую-то ситуацию, то нужно обязательно написать в настоящем времени. Что вы хотите? Кто-то хочет себе жильё, кто-то хочет машину, кто-то хочет личные отношения изменить", — объяснила Алиева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Кроме того, во время празднования стоит призвать ангела-хранителя. Алиева поделилась словами молитвы, которая поможет "заявить" о себе ангелу-хранителю.

"Скажите: "Ангел моего рождения, пошли мне своё благословение, от беды, горя избавление, от врагов моих девяти девятижды, от оговора и хулы напрасной, от болезни внезапной и ужасной, от острия в темноте, от яда в чаше, от зверя в чаще, от взгляда ирода и войска его, от гнева и наказания, от звериного растерзания, от вечного холода и огня, от голода и чёрного дня — спаси, сохрани меня. А придёт мой час последний, ангел мой, пребудь со мной, встань в изголовье, облегчи мой уход. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь", — поделилась текстом молитвы ясновидящая Алиева.