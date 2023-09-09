Такого вы ещё не ели! Как приготовить самый идеальный борщ — пошаговый рецепт

Борщ — одно из самых популярных блюд в Восточной Европе. Кажется, что ничего сложного в его приготовлении нет, раз встречается он на каждом шагу. Однако важно соблюдать правильную рецептуру. Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов поделился с Лайфом пошаговой инструкцией приготовления борща и лайфхаками, как сделать знаменитый суп ещё вкуснее.

Лайфхаки — что даст борщу яркий вкус?

Пошаговый рецепт, как приготовить самый вкусный борщ. Фото © Shutterstock

Главный секрет идеального борща — наваристый бульон. Для этого необходим большой цельный кусок мяса на кости. Найти подходящий вариант можно на рынке или купить в магазине. Называется он стейк оссобуко. Не менее важный элемент вкусного бульона — зажарка из моркови, лука и томатной пасты. Многие люди в погоне за снижением калорийности блюда пропускают этот шаг, однако классический рецепт борща без него просто невозможен. Кстати, рекомендуем добавлять к зажарке болгарский перец для более насыщенного сладковатого вкуса.

Ещё один лайфхак для густого борща — на этапе варки бульона можно добавить один картофель. Когда он полностью разварится, растолките его с помощью ложки. А любителям чеснока важно помнить, что добавлять его в процессе готовки не стоит. Лучше натереть на мелкой тёрке и добавить в уже готовый суп вместе с нарезанной зеленью и сметаной.

Так какой же рецепт идеального борща?

Вам понадобится: 1 стейк оссобуко;

1 л воды;

2 картофеля;

капуста на глаз (соотносимо с объёмом картофеля);

1 морковь;

1 луковица;

1 болгарский перец;

2 свёклы;

1 ч.л. уксуса 9%;

1 ст.л. томатной пасты;

соль, перец, сахар по вкусу.

Способ приготовления идеального борща

Самый вкусный и правильный борщ — секреты и тонкости, о которых вы не знали. Пошаговый рецепт, как приготовить самый вкусный борщ. Фото © Shutterstock

Сварите на слабом огне бульон, при необходимости добавляйте воду по мере выкипания. В процессе варки бульона положите один картофель в кастрюлю. Нарежьте оставшийся картофель, капусту, натрите свёклу и отложите в сторону. Натрите морковь, нарежьте лук мелкими кубиками и болгарский перец тонкой соломкой для зажарки. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте тёртую морковь. По желанию можно добавить небольшой кусок сливочного масла. Когда морковь станет мягкой, положите столовую ложку томатной пасты и болгарский перец. Когда перец тоже станет мягким, добавьте свёклу и чайную ложку уксуса. Готовую зажарку отправьте в кастрюлю к бульону, после чего добавьте картофель и капусту. В конце посолите и поперчите борщ по своему вкусу. Если присутствует кисловатый привкус — сбалансируйте его сахаром.