Такого вы ещё не ели! Как приготовить самый идеальный борщ — пошаговый рецепт
Почему вкус у борща, который вы могли есть в разных заведениях, отличался? Всё дело не только в подборе ингредиентов, но и особых секретах, про которые мало кто знает. Так в чём же залог самого вкусного борща?
Борщ — одно из самых популярных блюд в Восточной Европе. Кажется, что ничего сложного в его приготовлении нет, раз встречается он на каждом шагу. Однако важно соблюдать правильную рецептуру. Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов поделился с Лайфом пошаговой инструкцией приготовления борща и лайфхаками, как сделать знаменитый суп ещё вкуснее.
Лайфхаки — что даст борщу яркий вкус?
Пошаговый рецепт, как приготовить самый вкусный борщ. Фото © Shutterstock
Главный секрет идеального борща — наваристый бульон. Для этого необходим большой цельный кусок мяса на кости. Найти подходящий вариант можно на рынке или купить в магазине. Называется он стейк оссобуко. Не менее важный элемент вкусного бульона — зажарка из моркови, лука и томатной пасты. Многие люди в погоне за снижением калорийности блюда пропускают этот шаг, однако классический рецепт борща без него просто невозможен. Кстати, рекомендуем добавлять к зажарке болгарский перец для более насыщенного сладковатого вкуса.
Ещё один лайфхак для густого борща — на этапе варки бульона можно добавить один картофель. Когда он полностью разварится, растолките его с помощью ложки. А любителям чеснока важно помнить, что добавлять его в процессе готовки не стоит. Лучше натереть на мелкой тёрке и добавить в уже готовый суп вместе с нарезанной зеленью и сметаной.
Так какой же рецепт идеального борща?
Вам понадобится:
- 1 стейк оссобуко;
- 1 л воды;
- 2 картофеля;
- капуста на глаз (соотносимо с объёмом картофеля);
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 болгарский перец;
- 2 свёклы;
- 1 ч.л. уксуса 9%;
- 1 ст.л. томатной пасты;
- соль, перец, сахар по вкусу.
Способ приготовления идеального борща
Самый вкусный и правильный борщ — секреты и тонкости, о которых вы не знали. Пошаговый рецепт, как приготовить самый вкусный борщ. Фото © Shutterstock
- Сварите на слабом огне бульон, при необходимости добавляйте воду по мере выкипания.
- В процессе варки бульона положите один картофель в кастрюлю.
- Нарежьте оставшийся картофель, капусту, натрите свёклу и отложите в сторону.
- Натрите морковь, нарежьте лук мелкими кубиками и болгарский перец тонкой соломкой для зажарки.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте тёртую морковь. По желанию можно добавить небольшой кусок сливочного масла.
- Когда морковь станет мягкой, положите столовую ложку томатной пасты и болгарский перец.
- Когда перец тоже станет мягким, добавьте свёклу и чайную ложку уксуса.
- Готовую зажарку отправьте в кастрюлю к бульону, после чего добавьте картофель и капусту.
- В конце посолите и поперчите борщ по своему вкусу. Если присутствует кисловатый привкус — сбалансируйте его сахаром.
Бытует стереотип, что борщу следует дать настояться в течение суток. Однако при правильном приготовлении суп сразу получится наваристым и вкусным. Подавайте к столу в горячем виде с чесноком, зеленью и сметаной. Приятного аппетита!
Wow
Зеркало души: 6 интересных фактов про энергетику людей с голубыми глазами
сегодня в 08:00
10 фото работ рукодельниц, доказывающих, что самые красивые наряды нужно шить самим, а не покупать в магазине
сегодня в 05:00
Одурачить не получится: В какой год на свет появляются люди с кодовым названием "детекторы лжи"
вчера в 16:30
Shutterstock