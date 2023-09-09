Зеркало души: 6 интересных фактов про энергетику людей с голубыми глазами
Они — любители свободных отношений, эмоциональных горок и кое-чего ещё. Какой характер, принципы и отличительные черты у людей с этим оттенком взгляда? Называем все секреты голубоглазок.
Голубые глаза являются эталоном красоты во многих странах современного мира, что неудивительно, такие люди, и правда, кажутся очень привлекательными. Каждый цвет глаз имеет своё энергетическое поле. От него зависят характер, интеллект, наличие экстрасенсорных способностей, темперамент и многое другое. Мощь и сила голубых глаз уникальна и сильно отличается от других цветов. Вы, наверняка, замечали, что с этими людьми часто очень приятно находиться рядом. А что ещё в них такого особенного?
1. Главная особенность людей с голубыми глазами
Учёные выяснили, что голубоглазым людям доверяют чаще остальных. А всё потому, что по их глазам эмоцию считать гораздо проще. Фото © Shutterstock
Фраза "глаза — зеркало души" приобретает буквальное значение, когда речь идёт о людях с голубыми глазами. Дело в том, что благодаря светлой радужке другим гораздо легче увидеть эмоциональное состояние человека, уличить во лжи или неверности. Поэтому голубоглазых воспринимают как более эмоционально прозрачных людей. Как правило, им охотнее и быстрее доверяют окружающие. Так что в нашем случае глаза — не только зеркало души, но и окно во внутренний мир.
2. Голубоглазые относятся к стихии Воздуха
Людей с голубым цветом глаз можно отнести к представителям стихии Воздуха. Их энергетика сильна и необузданна, поэтому с ними порой бывает тяжело договориться в трудной ситуации без криков и ссор. Голубоглазые личности полигамны чаще других. Они обожают кратковременные романы или свободные отношения. Их энергетика изменчива, поэтому им сложно быть привязанными к одному человеку.
3. Из людей с голубыми глазами получаются плохие экстрасенсы
Оказалось, что обладатели голубых глаз практически никогда не имеют сверхъестественных способностей. Фото © Shutterstock
Люди с голубыми глазами лишены экстрасенсорных способностей — это отчасти правда. Лучшие маги и экстрасенсы — кареглазые. Зеленоглазые люди мудры и имеют хорошо развитое шестое чувство, а голубоглазые почти лишены особых способностей.
4. Сила притяжения голубоглазых мужчин
Учёные выяснили, что цвет глаз может влиять даже на предпочтения в выборе партнёра. К такому выводу пришли исследователи из компании Behavioral Ecology and Sociobiology в 2006 году. Компания провела большой опрос мужчин и женщин. Им раздавали фотографии персон противоположного пола и просили выбрать наиболее привлекательного человека. Результаты опроса показали, что большинство голубоглазых мужчин назвали самыми симпатичными женщин, имеющих аналогичный оттенок глаз.
5. Люди с голубыми глазами непредсказуемы
Обладатели голубых глаз отличаются непостоянством эмоций. Вроде бы только что они веселились на празднике, а в следующую секунду сидят грустные. Фото © Shutterstock
Если перед вами стоит голубоглазый мужчина или голубоглазая женщина, то знайте, что в энергетическом плане они очень контрастны. Сила их невысока, но всю её они направляют на конкретных людей в определённые моменты. Так, вы всегда узнаете, что этот мужчина или эта женщина расстроены, депрессивны, веселы или находятся в состоянии ярости, испытывают страх и так далее. По своему характеру персоны с голубыми глазами абсолютно непредсказуемы. В общении с ними сначала может показаться, что всё хорошо, а через пять минут они могут ворваться в помещение с криками, как всех ненавидят. Их настроение меняется очень часто, а эмоции льются через край.
6. Они самые романтичные натуры
Считается, что люди с этим цветом глаз очень холодные. И, действительно, они могут быть и жестокими, и безэмоциональными. Но это относится только к конкретным ситуациям. На самом деле голубой цвет глаз говорит о мечтательности и романтичности натуры. В детстве парни и девочки с такими глазами зачитываются историями о чудесах и прекрасных свершениях. Впрочем, эти увлечения у них сохраняются до самой старости.
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