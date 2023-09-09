Почему после начала СВО на Западе скупают за миллионы вещи знаменитостей из СССР Оглавление Тарелка Александры Коллонтай Награды Героя Советского Союза Колядина Ружьё Горбачёва Портрет профессора Ринкевича Газета с подписью Сталина Насколько подорожало ружьё Горбачёва и почем нынче столовая тарелка от Коллонтай, выяснил Лайф 59358 59358 Сотрудник Christie's держит советское фарфоровое пропагандистское блюдо, изготовленное Императорским фарфоровым заводом и Государственным фарфоровым заводом в Петрограде, 1923 год, оценочная стоимость которого составляет от 12 000 до 18 000 фунтов стерлингов. Обложка © Getty Images / Yui Mok — PA Images

Сложная задача — отменить российскую культуру на Западе — в практическом плане оказалась невыполнимой. Западные ценители искусства не просто любят и ценят российскую и советскую культуру и историю. Они готовы платить за наши шедевры и исторические раритеты огромные деньги.

Тарелка Александры Коллонтай

В октябре 2022 года на аукционе Christies было продано фарфоровое блюдо из коллекции первой советской женщины-министра Александры Коллонтай. Изначально лот оценили в 25 тысяч долларов, но конечная цена составила 59 220 долларов США, что по современному курсу составляет чуть больше 5,6 миллиона рублей.

Рисунок на фарфоровом блюде из коллекции первой советской женщины-министра Александры Коллонтай был сделан по эскизу художника по костюмам Леона Бакста — он создавал их для балета "Пери", постановка которого под руководством Сергея Дягилева должна была состояться в 1911 году. Эскиз © Вацлав Нижинский в роли принца Искендера, "Пери", 1911 год / muzcentrum.ru

Само блюдо было создано в 1925 году в Ленинграде на Государственном фарфоровом заводе (бывшем Императорском). Рисунок был сделан по эскизам художника по костюмам Леона Бакста — он создавал их для балета "Пери", постановка которого под руководством Сергея Дягилева должна была состояться в 1911 году. Однако премьеру в Санкт-Петербурге отменили, так как Дягилев счёл приму "недостаточно яркой". Балет был дан год спустя в Париже, но костюмы там создал уже совсем другой художник.

Эскизы Бакста позже были использованы мастерами фарфорового завода для изготовления предметов. На проданном за миллионы рублей блюде изображён артист балета Вацлав Нижинский в роли Искендера. Любопытно, что на основании блюда два клейма: клеймо Императорского завода располагается под слоем глазури, а клеймо Государственного завода с серпом и молотом находится над глазурью и датировано 1925 годом. Возможно, на самом деле блюдо было изготовлено ранее, а затем большевики решили использовать его для нужд представительства в Швеции, где Коллонтай была послом и торговым представителем СССР с 1930 по 1945 год. Любопытно, что следующим владельцем блюда оказался житель Лондона, некий Николас Линн. После блюдо продавали ещё дважды.

Награды Героя Советского Союза Колядина

За 95 тысяч долларов был продан в 2022 году самый дорогой лот в категории государственных наград СССР на аукционе The New York Sale. Им оказались десять наград Героя Советского Союза лётчика Виктора Колядина. Как именно награды попали на аукцион, неизвестно. Возможно, они были найдены в забытом багаже в аэропорту Нью-Йорка. К счастью, звезды героя среди них не было. Зато среди них были другие не менее значимые награды. Лётчик-ас совершил 594 боевых вылета на У-2 и 185 вылетов на "Аэрокобре". Воевал с американцами в Корее, где совершил больше сорока боевых вылетов на реактивном МиГ-15 и сбил шесть американских самолётов.

За 95 тысяч долларов был продан в 2022 году самый дорогой лот в категории государственных наград СССР на аукционе The New York Sale. Им оказались десять наград Героя Советского Союза лётчика Виктора Колядина. Фото © Wikipedia.org / Warheroes.ru

После войны Виктор Колядин дослужился до генерал-майора авиации и вышел в отставку только в 1973 году. Среди его наград были ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого, ордена КНР и КНДР, а также различные медали. В последние годы ветеран жил в Севастополе. По нынешнему курсу его награды ушли за девять миллионов рублей. Но прошлой осенью сумма была чуть скромнее — около семи миллионов.

Ружьё Горбачёва

В декабре 2022 года на американском аукционе Potomack Company за 20 тысяч долларов было продано "ружьё Горбачёва" — подарок генсека советнику по национальной безопасности США Колину Пауэллу — тому самому, который много лет спустя демонстрировал американским политикам пробирку с несуществующим биологическим оружием Ирака.

Деталь ружья "Байкал" 12-го калибра российского производства из частной коллекции. Фото © Getty Images / William Thomas Cain

По нынешнему курсу это почти два миллиона рублей. Лот под номером 1007 представлял собой советское ружьё ИЖ-12 "Байкал", разумеется, в улучшенном "экспортном" исполнении. Подарок был сделан в 1988 году во время саммита в Москве. Пауэллу так понравилось советское оружие, что он выкупил подарок у государства США за 1200 долларов и какое-то время держал ружьё в своём кабинете в Пентагоне.

Портрет профессора Ринкевича

Год назад на аукционе Shapiro за 25 тысяч долларов был продан лот № 283 — портрет профессора, доктора технических наук Сергея Ринкевича кисти советского художника Александра Самохвалова. Ринкевич был известен своим вкладом в развитие советской промышленности и электрификации страны. В годы войны он руководил научным бюро Наркомата судостроительной промышленности, которое обеспечивало оборону Ленинграда энергией. Позже стал замом директора Ленинградского электротехнического института, завкафедрой электрооборудования береговых оборонных сооружений.

Год назад на аукционе Shapiro за 25 тысяч долларов был продан лот № 283 — портрет профессора, доктора технических наук Сергея Ринкевича кисти советского художника Александра Самохвалова. Репродукция картины © Портрет Сергея Ринкевича, художник Самохвалов Александр Николаевич / ananasposter.ru

Его портрет был написан художником Самохваловым в начале 1950-х годов. Для этого художник несколько раз приходил на квартиру Ринкевича. На Западе Самохвалова ценят за соцреализм, который он с рвением поддержал в годы становления этого направления в искусстве. Самой узнаваемой работой Самохвалова на Западе считается картина "Девушка в футболке", которой он начал серию картин, прославляющих женщин СССР. Эта работа выставлялась на Международной художественной ярмарке в Париже, где ей дали золотую медаль. Там же выставлялась и "Герника" Пикассо.

Газета с подписью Сталина

В 2021 году американский аукцион Helios продал за 375 долларов обычную газету "Правда" 1946 года. По нынешнему курсу это около 35 000 рублей. Немного, но и лот, согласитесь, необычный — старая газета. Ценность ей придала рука "тирана" Иосифа Сталина, который красным карандашом сделал наискосок надпись: "Правду изгадил идиот!" — и подписался: "И. Сталин".

В 2021 году американский аукцион Helios продал за 375 долларов обычную газету "Правда" 1946 года с надписью И. Сталина: "Правду изгадил идиот!" Фото © avatars.dzeninfra.ru

Эксперты аукциона считают, что надпись относится не к содержимому какой-нибудь статьи, а к рисунку в стиле супрематизма, который нанесён на газетный лист. Очевидно, Сталин запретил выпускать газету в таком виде, потому что реальный номер "Правды" пошёл в тираж без рисунка. Вероятно, на продажу был выставлен пробный оттиск газеты, который вождь народа должен был лично одобрить.

Авторы Майя Новик