7 видов спорта, которые были только в СССР и влияли на обороноспособность
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Какие спортивные дисциплины появились в Советском Союзе и почему только часть из них сохранилась
Дисциплины, которые появились в Советском Союзе. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Игорь Уткин
Спорт и физкультура считались в СССР культом. Население должно было быть здоровым, закалённым и готовым к трудностям на трудовом или военном фронте. Чтобы обеспечить армии приток физически развитых и технически подготовленных юношей, в Советском Союзе придумывали свои виды спорта, которые часто были сложными и требовали командной работы.
Акватлон
Этот вид спорта был придуман в СССР в 1980-е годы преподавателем Московского технологического института Игорем Островским. Идея бороться под водой в аквалангах пришла преподавателю физкультуры под впечатлением от советских фильмов про шпионов. В них наши аквалангисты часто боролись с иностранными агентами в море, под водой.
Отработка навыков борьбы под водой водолазами. Фото © Wikipedia / William R. Goodwin
Сначала спортсмены боролись под водой в аквалангах, однако оборудования было мало, поэтому они перешли на маски. Поединки между спортсменами проходили на четырёхметровой глубине. Опереться в воде было не на что, ставку делали на силу, гибкость и умение. Задачей каждого было сорвать ленточку с ноги соперника. Борьба шла серьёзная, запрещалось проводить удушающие приёмы и срывать с соперника маску.
Тренировки проводились как в бассейнах, так и в естественных водоёмах с прозрачной водой. На "ринг" спортсмены заплывали через обруч. Раунд длился 30 секунд, всего в схватке было три раунда и один дополнительный, если соперники не могли победить друг друга. Судьи тоже находились под водой и следили за выполнением правил.
Уже в 1982 году с Советском Союзе прошли первые соревнования по акватлону, спорт начал развиваться и стал весьма популярным у спецслужб. Может быть, поэтому о наших "боевых водолазах" ходят легенды? Только в 2007 году акватлон получил международное признание.
Подводное плавание в моноласте
Ещё один вид спорта, имевший самое непосредственное отношение к подготовке боевых пловцов, — это плавание под водой в моноласте. Впервые два ласта в один догадался соединить в 1968 году тренер Евгений Рехсон из Ленинграда. Поговаривают, что Рехсона вдохновил на это герой фильма "Человек-амфибия", где режиссёры пытались заставить Ихтиандра двигаться подобно дельфину.
Однако Рехсон оставил лопасти ласт без изменений. Год спустя тренер из Казахской ССР Борис Поротов разработал более совершенную конструкцию моноласты, объединив две лопасти в одну и снабдив её двумя калошами. Для изготовления моноласта в СССР применяли титан, а позже — стеклотекстолит. В 1970 году новый вид спорта включили в программу чемпионата СССР по скоростным видам подводного спорта.
Самой знаменитой спортсменкой в этом виде спорта стала Надежда Турукало. В 1970 году на чемпионате СССР по подводному плаванию в ластах она стала чемпионкой, а год спустя буквально порвала соперников на чемпионате Европы. Изобретение в СССР моноласта позволило пересмотреть все рекорды по подводным видам спорта. Отныне спортсмены смогли развивать под водой скорость до 13 километров в час.
Охота на лис
Этот вид спорта был очень похож на спортивное ориентирование, где спортсмен на скорость должен был пробежать дистанцию, сориентировавшись по карте на местности и найдя все точки маршрута. Такие соревнования проводились вплоть до середины 1980-х годов, после чего интерес к ним стал пропадать.
Спортсмен должен был точно определить направление радиосигнала. Фото © Youtube / Денис Демешин
В охоте на лис каждый спортсмен имел наушники и специальный радиоприёмник с антенной, способной уловить, с какой стороны идёт сигнал. Спортсмен должен был точно определить направление радиосигнала (обычно в наушниках звучал сигнал "ма-ма мо-ло-ко"), запеленговать его и найти спрятанный в лесу передатчик. Их было несколько, местность была пересечённой — всё, как на войне. Очень часто "охотники" занимались ещё и спортивным ориентированием, то есть бегали на длинные дистанции и прекрасно читали карты.
Радиомногоборье
Охота на лис входила в другой вид спорта, назывался он радиомногоборье и включал в себя передачу данных азбукой Морзе на скорость, радиообмен, когда участники одной команды должны были на скорость найти друга в эфире и передать информацию по цепочке.
Спортсменка ведёт радиообмен. Первенство СССР среди школьников по радиоспорту. Фото © Wikipedia / Dmitri Bagno
Радиомногоборье развивало мускулатуру, укрепляло нервную систему спортсмена и усиливало его способность работать в режиме многозадачности. Он был обязан иметь прекрасную физическую форму, выносить длительные нагрузки, уметь сосредотачиваться на информационной задаче, не обращая внимания на отвлекающие факторы, и мгновенно реагировать на изменения ситуации: запрос другого спортсмена, помехи в эфире и исправление ошибок — как своих, так и чужих.
Городки
Игроки в городки устанавливают фигуру на площадке. Фото © ТАСС / Александр Яковлев
Этот, казалось бы, неторопливый и даже вдумчивый вид спорта был развит практически в каждом городе СССР. В городки играли, как правило, уже зрелые мужчины и даже пенсионеры. Для игры нужно было немногое: огороженная сеткой площадка, деревянные городки и бита. Причём биту каждый спортсмен делал сам. Часто они были довольно массивные (со свинцовыми утяжелителями), гораздо опаснее бейсбольных бит. Этот вид спорта позволял мужчинам долго оставаться в хорошей физической форме, не терять глазомера и не забывать, как метко бросать гранату.
Боевое самбо
Популярность самозащиты без оружия стала ответом советских спортсменов на распространение в СССР различных видов восточных единоборств. У истоков самбо стояли четыре человека: публицист и тренер Иван Солоневич, спортсмен Виктор Спиридонов, советский разведчик Василий Ощепков и исследователь боевых искусств Анатолий Харлампиев. Каждый из них внёс в развитие самбо что-то своё. Пик популярности этого вида спорта пришёлся на конец 1960-х – начало 1970-х, когда клубы самбо открывались в каждом городе. Самбо занимались тысячи школьников и студентов. Из экипировки нужна была лишь борцовка.
Боевое самбо. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Игорь Уткин
В 1966 году этот вид спорта был признан Международной федерацией объединённых стилей борьбы ФИЛА, а с 1973-го — включён в программу чемпионата мира. Самбо остаётся единственными видом спорта с официальным русским языком. Вместе с борьбой развивалось и боевое самбо, которое отличалось от обычного контактными ударами руками, ногами и головой, приёмами (как болевыми, так и удушающими) и добиванием соперника в партере. Все эти приёмы входили в подготовку бойцов спецназа, ГРУ и других специальных подразделений СССР.
Подводное ориентирование
Это вид спорта действительно готовил спортсменов к выполнению боевых задач. При помощи акваланга, лага, компаса и глубиномера спортсмен на глубине не более двух метров должен пройти определённый маршрут и отметиться на контрольных пунктах. Подводное ориентирование было хорошо развито в Новосибирской, Воронежской, Смоленской, Саратовской и Ростовской областях.
Спортсмен должен пройти определённый маршрут и отметиться на контрольных пунктах. Фото © ТАСС / Юрий Набатов
Групповые соревнования отличались замысловатостью. Спортсмены должны были оставлять на контрольных пунктах по человеку, обмениваться членами команды и постоянно огибать различные зоны. Судьи оценивали не только скорость, но и нахождение спортсменов в определённых "коридорах". Разумеется, соревнования проводились в естественных водоёмах. В 1973 году по этому виду спорта состоялись первые чемпионаты Европы и мира.