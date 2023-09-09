7 видов спорта, которые были только в СССР и влияли на обороноспособность Оглавление Акватлон Подводное плавание в моноласте Охота на лис Радиомногоборье Городки Боевое самбо Подводное ориентирование Какие спортивные дисциплины появились в Советском Союзе и почему только часть из них сохранилась 125590 125590 Дисциплины, которые появились в Советском Союзе. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов, Игорь Уткин

Спорт и физкультура считались в СССР культом. Население должно было быть здоровым, закалённым и готовым к трудностям на трудовом или военном фронте. Чтобы обеспечить армии приток физически развитых и технически подготовленных юношей, в Советском Союзе придумывали свои виды спорта, которые часто были сложными и требовали командной работы.

Акватлон

Этот вид спорта был придуман в СССР в 1980-е годы преподавателем Московского технологического института Игорем Островским. Идея бороться под водой в аквалангах пришла преподавателю физкультуры под впечатлением от советских фильмов про шпионов. В них наши аквалангисты часто боролись с иностранными агентами в море, под водой.

Отработка навыков борьбы под водой водолазами. Фото © Wikipedia / William R. Goodwin

Сначала спортсмены боролись под водой в аквалангах, однако оборудования было мало, поэтому они перешли на маски. Поединки между спортсменами проходили на четырёхметровой глубине. Опереться в воде было не на что, ставку делали на силу, гибкость и умение. Задачей каждого было сорвать ленточку с ноги соперника. Борьба шла серьёзная, запрещалось проводить удушающие приёмы и срывать с соперника маску.

Тренировки проводились как в бассейнах, так и в естественных водоёмах с прозрачной водой. На "ринг" спортсмены заплывали через обруч. Раунд длился 30 секунд, всего в схватке было три раунда и один дополнительный, если соперники не могли победить друг друга. Судьи тоже находились под водой и следили за выполнением правил.

Уже в 1982 году с Советском Союзе прошли первые соревнования по акватлону, спорт начал развиваться и стал весьма популярным у спецслужб. Может быть, поэтому о наших "боевых водолазах" ходят легенды? Только в 2007 году акватлон получил международное признание.

Подводное плавание в моноласте

Ещё один вид спорта, имевший самое непосредственное отношение к подготовке боевых пловцов, — это плавание под водой в моноласте. Впервые два ласта в один догадался соединить в 1968 году тренер Евгений Рехсон из Ленинграда. Поговаривают, что Рехсона вдохновил на это герой фильма "Человек-амфибия", где режиссёры пытались заставить Ихтиандра двигаться подобно дельфину.

Плавание под водой в моноласте. Фото © Wikipedia / N00

Однако Рехсон оставил лопасти ласт без изменений. Год спустя тренер из Казахской ССР Борис Поротов разработал более совершенную конструкцию моноласты, объединив две лопасти в одну и снабдив её двумя калошами. Для изготовления моноласта в СССР применяли титан, а позже — стеклотекстолит. В 1970 году новый вид спорта включили в программу чемпионата СССР по скоростным видам подводного спорта.

Самой знаменитой спортсменкой в этом виде спорта стала Надежда Турукало. В 1970 году на чемпионате СССР по подводному плаванию в ластах она стала чемпионкой, а год спустя буквально порвала соперников на чемпионате Европы. Изобретение в СССР моноласта позволило пересмотреть все рекорды по подводным видам спорта. Отныне спортсмены смогли развивать под водой скорость до 13 километров в час.

Охота на лис

Этот вид спорта был очень похож на спортивное ориентирование, где спортсмен на скорость должен был пробежать дистанцию, сориентировавшись по карте на местности и найдя все точки маршрута. Такие соревнования проводились вплоть до середины 1980-х годов, после чего интерес к ним стал пропадать.

Спортсмен должен был точно определить направление радиосигнала. Фото © Youtube / Денис Демешин

В охоте на лис каждый спортсмен имел наушники и специальный радиоприёмник с антенной, способной уловить, с какой стороны идёт сигнал. Спортсмен должен был точно определить направление радиосигнала (обычно в наушниках звучал сигнал "ма-ма мо-ло-ко"), запеленговать его и найти спрятанный в лесу передатчик. Их было несколько, местность была пересечённой — всё, как на войне. Очень часто "охотники" занимались ещё и спортивным ориентированием, то есть бегали на длинные дистанции и прекрасно читали карты.

Радиомногоборье

Охота на лис входила в другой вид спорта, назывался он радиомногоборье и включал в себя передачу данных азбукой Морзе на скорость, радиообмен, когда участники одной команды должны были на скорость найти друга в эфире и передать информацию по цепочке.

Спортсменка ведёт радиообмен. Первенство СССР среди школьников по радиоспорту. Фото © Wikipedia / Dmitri Bagno

Радиомногоборье развивало мускулатуру, укрепляло нервную систему спортсмена и усиливало его способность работать в режиме многозадачности. Он был обязан иметь прекрасную физическую форму, выносить длительные нагрузки, уметь сосредотачиваться на информационной задаче, не обращая внимания на отвлекающие факторы, и мгновенно реагировать на изменения ситуации: запрос другого спортсмена, помехи в эфире и исправление ошибок — как своих, так и чужих.

Городки

Игроки в городки устанавливают фигуру на площадке. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Этот, казалось бы, неторопливый и даже вдумчивый вид спорта был развит практически в каждом городе СССР. В городки играли, как правило, уже зрелые мужчины и даже пенсионеры. Для игры нужно было немногое: огороженная сеткой площадка, деревянные городки и бита. Причём биту каждый спортсмен делал сам. Часто они были довольно массивные (со свинцовыми утяжелителями), гораздо опаснее бейсбольных бит. Этот вид спорта позволял мужчинам долго оставаться в хорошей физической форме, не терять глазомера и не забывать, как метко бросать гранату.

Боевое самбо

Популярность самозащиты без оружия стала ответом советских спортсменов на распространение в СССР различных видов восточных единоборств. У истоков самбо стояли четыре человека: публицист и тренер Иван Солоневич, спортсмен Виктор Спиридонов, советский разведчик Василий Ощепков и исследователь боевых искусств Анатолий Харлампиев. Каждый из них внёс в развитие самбо что-то своё. Пик популярности этого вида спорта пришёлся на конец 1960-х – начало 1970-х, когда клубы самбо открывались в каждом городе. Самбо занимались тысячи школьников и студентов. Из экипировки нужна была лишь борцовка.

Боевое самбо. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Игорь Уткин

В 1966 году этот вид спорта был признан Международной федерацией объединённых стилей борьбы ФИЛА, а с 1973-го — включён в программу чемпионата мира. Самбо остаётся единственными видом спорта с официальным русским языком. Вместе с борьбой развивалось и боевое самбо, которое отличалось от обычного контактными ударами руками, ногами и головой, приёмами (как болевыми, так и удушающими) и добиванием соперника в партере. Все эти приёмы входили в подготовку бойцов спецназа, ГРУ и других специальных подразделений СССР.

Подводное ориентирование

Это вид спорта действительно готовил спортсменов к выполнению боевых задач. При помощи акваланга, лага, компаса и глубиномера спортсмен на глубине не более двух метров должен пройти определённый маршрут и отметиться на контрольных пунктах. Подводное ориентирование было хорошо развито в Новосибирской, Воронежской, Смоленской, Саратовской и Ростовской областях.

Спортсмен должен пройти определённый маршрут и отметиться на контрольных пунктах. Фото © ТАСС / Юрий Набатов

Групповые соревнования отличались замысловатостью. Спортсмены должны были оставлять на контрольных пунктах по человеку, обмениваться членами команды и постоянно огибать различные зоны. Судьи оценивали не только скорость, но и нахождение спортсменов в определённых "коридорах". Разумеется, соревнования проводились в естественных водоёмах. В 1973 году по этому виду спорта состоялись первые чемпионаты Европы и мира.

Авторы Майя Новик