Что форма носа может рассказать о вашем характере и судьбе

Многие специалисты в области физиогномики считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание, какая форма этого органа обоняния у незнакомца. Интересно? Не забудьте найти и свой нос в нашей статье!

Что расскажет о человеке длинный нос

Как форма и длина носа влияют на судьбу? Обладатель длинного носа — настойчивая личность и прирождённый руководитель. Фото © Shutterstock

Длинный нос — признак умного, талантливого, интеллектуально развитого, высокодуховного, но зачастую консервативного человека. Его обладатель склонен скорее к творчеству, нежели к коммерческим предприятиям. Кроме того, люди с длинным носом обладают повышенной активностью в сексуальном плане. Они имеют утончённый вкус и отличное чувство юмора.

Что о характере расскажет длинный нос? Вы дальновидный человек, часто стремящийся к целям, находящимся за горизонтом планирования остальных людей. Ваша настойчивость не знает границ, как и нос… Шутка! У вас есть талант руководить, вдохновлять других своими великими идеями и влиять на них. Ваша судьба переплетена с исследованиями, открытиями и приключениями.

Узкий нос и его связь с характером человека

Узкий и прямой нос излучает царственную атмосферу. Скорее всего, человек дипломат, умеет сохранять хладнокровие под давлением. В другой жизни особа с прямым носом явно была герцогиней (или рыцарем). Такие люди не любят чрезмерного внимания и предпочитают оставаться в тени. Обладатели прямого носа характеризуются как верные и преданные. Ваша судьба — успех в областях, требующих точности.

Что можно сказать про человека с крупным носом

Хотите определить характер человека по носу? Обладатели крупного носа хозяйственны и сексуальны, они по своей природе отличные лидеры. Фото © Shutterstock

Крупный нос говорит о сильной харизме. Его хозяину повезло: спокойный характер, устойчивый темперамент, хозяйственность, бездна обаяния и сексуальности, перед которой не могут устоять представители противоположного пола. Взгляды на мир человека с крупным носом просты до примитивности, а имеющиеся заблуждения он готов отстаивать всегда и везде, проявляя при этом завидное упорство. Человеку с таким носом суждено стать лидером как в карьере, так и в личной жизни.

Как острый нос отражается на характере

Обладателям острого носа свойственны усидчивость, психическая устойчивость и трудоголизм. Эти люди ставят амбициозные, но реалистичные цели и идут к ним планомерно. Они рациональны и чувственны, однако стараются не демонстрировать свою уязвимость. Заострённый нос говорит также о врождённом чувстве любопытства и развитой интуиции. Ваш путь — карьера в области журналистских расследований, психологии или научных исследований.

Нос с горбинкой — что можно сказать о человеке

Нос с горбинкой говорит о добром человеке с непростым характером. Фото © Shutterstock

Греческий нос часто описывают как длинный, но с горбинкой. Однако, согласно историческим данным, это не так. На самом деле древнегреческой нормой красоты считался нос, доходящий до самого лба, с небольшой переносицей (как у знаменитой скульптуры Венеры Милосской). Конечно, в реальном мире ни одно произведение искусства никогда не выглядит на 100%. Однако в качестве примера можно взять лицо Дженнифер Энистон.

Если вы обладатель носа с горбинкой, то возьмите судьбу в свои руки и используйте таланты на всю катушку, чтобы вдохновить мир на позитивные изменения. Вы добры и интеллигентны, несмотря на то что иногда начинаете занудствовать. Люди с горбинкой на носу прекрасны в воспитании детей, в семейной жизни и организации уютного пространства. Возможно, что из вас получится классный дизайнер интерьера.

Соотношение курносого носа и нрава

Люди с курносым носом характеризуются непредсказуемостью и спонтанностью. У них внутренний стержень является основной движущей силой, сломить таких личностей трудно. Они добиваются поставленных целей и обладают большой силой воли. Ещё курносый нос часто ассоциируется с молодым и игривым характером. У вас есть способность заставлять окружающих улыбаться и находить счастье в самых простых вещах. Ваш путь — карьера в сфере развлечений, преподавания или творческой деятельности.

Что расскажет о личности человека орлиный нос

Если у вас нос с небольшой горбинкой, это означает, что вы готовы прийти на помощь в трудную минуту. Фото © Shutterstock