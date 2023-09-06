Что форма носа может рассказать о вашем характере и судьбе
Говорят, что по лицу можно определить не только то, что вы за человек такой, но и предсказать дело жизни и даже будущее. Рассмотрите внимательно собственный нос, а также нос коллеги или любимого. Удастся узнать много новенького!
Многие специалисты в области физиогномики считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание, какая форма этого органа обоняния у незнакомца. Интересно? Не забудьте найти и свой нос в нашей статье!
Что расскажет о человеке длинный нос
Как форма и длина носа влияют на судьбу? Обладатель длинного носа — настойчивая личность и прирождённый руководитель. Фото © Shutterstock
Длинный нос — признак умного, талантливого, интеллектуально развитого, высокодуховного, но зачастую консервативного человека. Его обладатель склонен скорее к творчеству, нежели к коммерческим предприятиям. Кроме того, люди с длинным носом обладают повышенной активностью в сексуальном плане. Они имеют утончённый вкус и отличное чувство юмора.
Что о характере расскажет длинный нос? Вы дальновидный человек, часто стремящийся к целям, находящимся за горизонтом планирования остальных людей. Ваша настойчивость не знает границ, как и нос… Шутка! У вас есть талант руководить, вдохновлять других своими великими идеями и влиять на них. Ваша судьба переплетена с исследованиями, открытиями и приключениями.
Узкий нос и его связь с характером человека
Узкий и прямой нос излучает царственную атмосферу. Скорее всего, человек дипломат, умеет сохранять хладнокровие под давлением. В другой жизни особа с прямым носом явно была герцогиней (или рыцарем). Такие люди не любят чрезмерного внимания и предпочитают оставаться в тени. Обладатели прямого носа характеризуются как верные и преданные. Ваша судьба — успех в областях, требующих точности.
Что можно сказать про человека с крупным носом
Хотите определить характер человека по носу? Обладатели крупного носа хозяйственны и сексуальны, они по своей природе отличные лидеры. Фото © Shutterstock
Крупный нос говорит о сильной харизме. Его хозяину повезло: спокойный характер, устойчивый темперамент, хозяйственность, бездна обаяния и сексуальности, перед которой не могут устоять представители противоположного пола. Взгляды на мир человека с крупным носом просты до примитивности, а имеющиеся заблуждения он готов отстаивать всегда и везде, проявляя при этом завидное упорство. Человеку с таким носом суждено стать лидером как в карьере, так и в личной жизни.
Как острый нос отражается на характере
Обладателям острого носа свойственны усидчивость, психическая устойчивость и трудоголизм. Эти люди ставят амбициозные, но реалистичные цели и идут к ним планомерно. Они рациональны и чувственны, однако стараются не демонстрировать свою уязвимость. Заострённый нос говорит также о врождённом чувстве любопытства и развитой интуиции. Ваш путь — карьера в области журналистских расследований, психологии или научных исследований.
Нос с горбинкой — что можно сказать о человеке
Нос с горбинкой говорит о добром человеке с непростым характером. Фото © Shutterstock
Греческий нос часто описывают как длинный, но с горбинкой. Однако, согласно историческим данным, это не так. На самом деле древнегреческой нормой красоты считался нос, доходящий до самого лба, с небольшой переносицей (как у знаменитой скульптуры Венеры Милосской). Конечно, в реальном мире ни одно произведение искусства никогда не выглядит на 100%. Однако в качестве примера можно взять лицо Дженнифер Энистон.
Если вы обладатель носа с горбинкой, то возьмите судьбу в свои руки и используйте таланты на всю катушку, чтобы вдохновить мир на позитивные изменения. Вы добры и интеллигентны, несмотря на то что иногда начинаете занудствовать. Люди с горбинкой на носу прекрасны в воспитании детей, в семейной жизни и организации уютного пространства. Возможно, что из вас получится классный дизайнер интерьера.
Соотношение курносого носа и нрава
Люди с курносым носом характеризуются непредсказуемостью и спонтанностью. У них внутренний стержень является основной движущей силой, сломить таких личностей трудно. Они добиваются поставленных целей и обладают большой силой воли. Ещё курносый нос часто ассоциируется с молодым и игривым характером. У вас есть способность заставлять окружающих улыбаться и находить счастье в самых простых вещах. Ваш путь — карьера в сфере развлечений, преподавания или творческой деятельности.
Что расскажет о личности человека орлиный нос
Если у вас нос с небольшой горбинкой, это означает, что вы готовы прийти на помощь в трудную минуту. Фото © Shutterstock
Люди, которым повезло обладать орлиным носом, хитры, практичны, владеют деловой хваткой и неутомимой сексуальностью. На роду им написано богатство, а также грандиозный успех. Обладательницы носа с немного загнутым вниз кончиком (как у итальянки Софи Лорен) отличаются аристократичной внешностью и волевым характером. Они улавливают мельчайшие детали, которые другие упускают из виду. Со стороны люди с такими носами могут выглядеть высокомерными, но в реальности они невероятно заботливы и терпеливы к близким.
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