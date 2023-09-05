Насколько непростым для этих знаков зодиака окажется сентябрь 2023, предсказала Тамара Глоба

Самый популярный астролог в стране Тамара Глоба раскрыла тайны звёзд и рассказала, что с нами будет в новом месяце. Сентябрь 2023-го принесёт многим из знаков зодиака кардинальные изменения, но не глобальные, а локальные. Другими словами, в начале осени всех ждут свои личные перемены. А вот удастся ли адаптироваться к ним и извлечь из изменений выгоду, зависит от каждого представителя зодиакального круга отдельно.

Знак зодиака Овен и гороскоп на сентябрь 2023-го

Гороскоп для знака зодиака Овен: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Для рождённых под знаком зодиака Овен сентябрь предстанет месяцем с большим количеством работы, требующей внимания. Задачи с дедлайном вам могут не очень нравиться, но они предоставят возможность получения нового опыта и знаний, которые обязательно окупятся в будущем. Будьте внимательны к себе, близким и аккуратнее на дороге.

Прогноз для Тельца на осень 2023-го

Гороскоп для знака зодиака Телец: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Сентябрь для людей, родившихся под знаком зодиака Телец, станет удачным в вопросе детей. Этот месяц подарит возможность провести много времени с семьёй и любимыми. Возможно, вы поменяете работу или смените обязанности на старой.

Предсказание для знака зодиака Близнецы

Гороскоп для знака зодиака Близнецы: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Для тех, кто родился под знаком зодиака Близнецы, сентябрь 2023-го будет наполнен заботой о близких. Вам необходимо уделять больше внимания встречам с друзьями и творчеству. Осенний месяц располагает к новым романтическим знакомствам или возвращению старых связей. Хороший период для спорта и творческих идей.

Рак и сентябрь 2023 года

Гороскоп для знака зодиака Рак: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Для Раков сентябрь будет интересным временем. Предстоит много поездок, важных знакомств. В первой половине месяца встречи представителей этого водного знака зодиака будут посвящены прошлому — переосмыслению опыта. Вторая половина подходит для обучения или ремонта в квартире. Не забудьте о важности находиться рядом с близкими и по возможности им помогать.

Гороскоп на сентябрь 2023-го для знака зодиака Лев

Гороскоп для знака зодиака Лев: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Рождённым под знаком зодиака Лев предстоит насыщенный период. Много поездок, путешествий. Но дороги могут быть экстремальными, поэтому следите внимательно за событиями, которые происходят вокруг вас. Это удачное время для проявления талантов. В первой половине месяца доход принесут старые проекты, во второй — новые начинания. Хороший период для знакомств и продвижения идей.

Каким окажется сентябрь 2023-го у Девы

Гороскоп для знака зодиака Дева на первый месяц осени 2023 года. Freepik / Vectonauta

Этот месяц для людей, рождённых под знаком зодиака Дева, сулит большое количество ситуаций, где придётся выбирать между личным и общественным. Особенно это будет актуально в середине сентября. Важно сконцентрироваться на делах, планах и заработке — возможности подкинут друзья. Действуйте сообща и будьте аккуратны на дорогах!

Астрологический прогноз на сентябрь 2023 года для знака зодиака Весы

Гороскоп для знака зодиака Весы: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

У тех, кто родился под знаком зодиака Весы, первый месяц осени — время переосмысления прошлого, событий лета. Возможны сплетни и слухи, будьте бдительны. Над вами нависнет опасность обмана и предательства. Зато вероятен успех в физической работе, спорте и личных делах. Друзья помогут, но не стоит представителям знака зодиака Весы браться за непосильное. Прислушивайтесь и к неудобной правде.

Знак зодиака Скорпион и прогноз на сентябрь 2023-го

Гороскоп для знака зодиака Скорпион: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Сентябрь для Скорпионов будет довольно двойственным месяцем. Это период, когда во многом вы будете следовать рекомендациям друзей. Советуйтесь с теми, кто обладает рациональным мышлением. Не идите на поводу эмоций, дабы не разрушить то, что так долго строили. Следите за здоровьем, помогайте семье. Только с ответственными людьми у представителей знака зодиака Скорпион получится выстроить планы. Хорошее время для учёбы. Многие дела из прошлого свершатся в первой половине месяца. Во второй же половине возьмёте на себя новые обязанности и новую работу.

Гороскоп на сентябрь 2023-го для знака зодиака Стрелец

Гороскоп для знака зодиака Стрелец: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Для Стрельцов сентябрь 2023 года станет попыткой реванша после летних событий, получения денег и помощи для своих подчинённых. Но во многом ваши надежды не оправдаются. В начале месяца вернутся многие работники, люди из прошлого, те, кто помогал. И теперь вы вместе будете продвигать свои дела вперёд. Вторая половина подходит Стрельцам для реализации новых возможностей. Но не забывайте о главном — о дружбе и любви.

Знак зодиака Козерог: каким окажется сентябрь 2023 года

Астрологический прогноз на начало осени для Козерогов. Фото © Freepik / Vectonauta

Сентябрь для Козерогов станет месяцем, который необходимо посвятить семье, близким, построению новых планов и постановке целей. Не стоит играть в азартные игры, менять друзей и любимых — будьте внимательны к тем, кто с вами давно. Успех ждёт вдали от дома — появится шанс получить новые знания. Практическая деятельность Козерогов принесёт им материальный успех. Хорошее время для продвижения своих и чужих идей. Вы встретите наставников, которые вам в этом помогут.

Предсказание для Водолеев

Гороскоп для знака зодиака Водолей: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta

Хотя Водолеям и хочется устремиться вперёд, занимаясь собой, придётся уделить внимание быту, детям, ремонту. Стоит внимательно относиться к деньгам в этом месяце. Необходимо чему-то поучиться. Пригодятся и прежние знания, так как опыт станет важным. Люди издалека будут стимулировать вас на продвижение вперёд. Но близкие люди гораздо важнее, поэтому следите за тем, что происходит вокруг.

Гороскоп на сентябрь 2023-го для знака зодиака Рыбы

Гороскоп для знака зодиака Рыбы: каким окажется сентябрь 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta