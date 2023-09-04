Экстрасенс рассказал всю правду о судьбе Янина, кого ошибочно признали мёртвым

Экстрасенс Алия Лобанова рассказала, что ошибочное признание человека мёртвым — очень редкое явление. "С точки зрения астрологии и кармы, это может значить только одно — человек получил второй шанс прожить свою жизнь".

Эзотерик продолжает, говоря, что у переживших клиническую смерть и тех, кого ошибочно признали умершим, много общего. Ведь именно им выпадает шанс кардинально поменять абсолютно всё. Обычно после такого события человек полностью меняет свою жизнь, вплоть до смены профессии и выбора нового партнёра.

Человек будто получает новую дату рождения, новую натальную карту, новые перспективы и возможности. Алия Лобанова экстрасенс

Алексей Янин — какая судьба теперь ждёт артиста, кого ошибочно уже признали мёртвым? Фото © kino-teatr.ru

"И новая жизнь зачастую бывает намного счастливее прежней. Но только при условии, что человек действительно осознал ошибки и готов их исправлять", — подчёркивает экстрасенс Алия Лобанова в эксклюзивном разговоре с LIFE.

По словам эксперта, огромным преимуществом тех, кто получил второй шанс, становится то, что они помнят свою прошлую жизнь, помнят то, что привело их на грань жизни и смерти. Большинство людей таким знанием не обладают.

Так как жизнь ошибочно признанных мёртвыми как бы обнуляется, начинается заново, они обычно живут до глубокой старости, сохраняя крепкое здоровье и живость ума. Алия Лобанова экстрасенс

Алексей Янин умер или нет — что произошло с актёром

Что на самом деле случилось со звездой российских сериалов Алексеем Яниным. © Кадр из фильма "Сильнее судьбы". Режиссёр Александр Хван, сценарист Юсуп Разыков, Екатерина Латанова, Ольга Ларионова, Лариса Степанова / Kinopoisk.ru

Днём 2 сентября в Сети появилась шокирующая информация — умер российский актёр Янин. Напомним, что в последние годы Алексей был парализован и прикован к инвалидному креслу из-за пережитого инсульта. Недавно артисту стало плохо и его экстренно госпитализировали. А потом появилась информация, что Алексей Янин пережил судорожный припадок: у актёра был приступ эпилепсии.