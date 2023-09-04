5 психологических приёмов, чтобы заставить собеседника плясать под вашу дудку
Хотите научиться убеждать людей и заставлять их делать то, что вам нужно? В этой статье мы расскажем о нескольких психологических приёмах, которые помогут достичь этой цели.
Кто не мечтал уметь заставлять людей делать то, что нужно именно вам? В этой статье мы поделимся пятью секретными психологическими приёмами, которые помогут убеждать людей на раз-два. Узнайте всего про пять методик, которые сделают любую коммуникацию приятнее и эффективнее… и не только для вас!
Приём 1: Положительное подкрепление
Как правильно общаться, чтобы люди исполняли вашу волю. Фото © Freepik / pressfoto
Если хотите, чтобы человек делал то, что нужно вам, поощряйте его. Например, попросили коллегу помочь вам с проектом и, если он выполняет поручение, похвалите его за это. Но не просто "спасибо", а подберите слова поинтереснее, способные сыграть на эго другого человека. Это поможет укрепить его мотивацию и заинтересованность в том, чтобы помогать вам в будущем.
Приём 2: Завладейте авторитетом
Авторитет — это способ влиять на других людей, используя свои статус, знания и опыт. Для этого необходимо иметь хорошую репутацию, быть уважаемым в своей сфере деятельности и обладать необходимыми знаниями. Когда другой человек видит, что вы являетесь авторитетом в данной области, он склонен доверять и следовать вашим рекомендациям. Никогда не задумывались, почему один и тот же человек смотрит в рот кому-то, а вас практически игнорирует? Часто бывает так, что вы для собеседника, попросту говоря, не авторитет. Тогда, желая всё же исполнить задуманное, не стесняйтесь ссылаться на других уважаемых им людей.
Приём 3: Взаимодействуйте с человеком на эмоциональном уровне
Как заставить людей делать то, что вам нужно: 5 психологических приёмов. Фото © Freepik / katemangostar
Человек — это эмоциональное существо. Если хотите, чтобы кто-то другой сделал, что вам нужно, необходимо научиться взаимодействовать с этой личностью на эмоциональном уровне. Это означает: вы должны понять, что чувствует собеседник, использовать эти знания, чтобы подстроиться под его настроение или даже научиться влиять на него.
Приём 4: Активное слушание
Мы все обожаем, когда нас внимательно слушают. Если хотите, чтобы другой человек делал то, что нужно вам, стоит прибегнуть к небольшой психологической хитрости. Важно показать, что вы действительно слушаете собеседника, уважаете его мнение. Попробуйте повторять его слова, чтобы доказать: вы понимаете и разделяете его точку зрения. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, чтобы прояснить непонятные моменты, пусть иногда это будет просто игрой. Это поможет вам подобрать правильное общение и добиться нужного результата.
Приём 5: Реверсивная психология
5 психологических приёмов, чтобы убедительно общаться. Фото © Freepik / prostooleh
Реверсивная психология — это способ заставить другого человека делать то, что вам нужно, не прося его об этом напрямую. Основана методика на том, что часто, когда человека побуждают к какому-либо действию, он делает всё наоборот. Зная эту особенность человеческой психологии, можно расставить в разговоре кучу ловушек. Вспомните Тома Сойера, который просит приятелей помочь ему покрасить забор, выставляя всё так, будто это очень приятный процесс, — в итоге друзья сами платят ему вещами, чтобы поработать.
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