5 психологических приёмов, чтобы заставить собеседника плясать под вашу дудку

Кто не мечтал уметь заставлять людей делать то, что нужно именно вам? В этой статье мы поделимся пятью секретными психологическими приёмами, которые помогут убеждать людей на раз-два. Узнайте всего про пять методик, которые сделают любую коммуникацию приятнее и эффективнее… и не только для вас!

Приём 1: Положительное подкрепление

Как правильно общаться, чтобы люди исполняли вашу волю. Фото © Freepik / pressfoto

Если хотите, чтобы человек делал то, что нужно вам, поощряйте его. Например, попросили коллегу помочь вам с проектом и, если он выполняет поручение, похвалите его за это. Но не просто "спасибо", а подберите слова поинтереснее, способные сыграть на эго другого человека. Это поможет укрепить его мотивацию и заинтересованность в том, чтобы помогать вам в будущем.

Приём 2: Завладейте авторитетом

Авторитет — это способ влиять на других людей, используя свои статус, знания и опыт. Для этого необходимо иметь хорошую репутацию, быть уважаемым в своей сфере деятельности и обладать необходимыми знаниями. Когда другой человек видит, что вы являетесь авторитетом в данной области, он склонен доверять и следовать вашим рекомендациям. Никогда не задумывались, почему один и тот же человек смотрит в рот кому-то, а вас практически игнорирует? Часто бывает так, что вы для собеседника, попросту говоря, не авторитет. Тогда, желая всё же исполнить задуманное, не стесняйтесь ссылаться на других уважаемых им людей.

Приём 3: Взаимодействуйте с человеком на эмоциональном уровне

Как заставить людей делать то, что вам нужно: 5 психологических приёмов. Фото © Freepik / katemangostar

Человек — это эмоциональное существо. Если хотите, чтобы кто-то другой сделал, что вам нужно, необходимо научиться взаимодействовать с этой личностью на эмоциональном уровне. Это означает: вы должны понять, что чувствует собеседник, использовать эти знания, чтобы подстроиться под его настроение или даже научиться влиять на него.

Приём 4: Активное слушание

Мы все обожаем, когда нас внимательно слушают. Если хотите, чтобы другой человек делал то, что нужно вам, стоит прибегнуть к небольшой психологической хитрости. Важно показать, что вы действительно слушаете собеседника, уважаете его мнение. Попробуйте повторять его слова, чтобы доказать: вы понимаете и разделяете его точку зрения. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, чтобы прояснить непонятные моменты, пусть иногда это будет просто игрой. Это поможет вам подобрать правильное общение и добиться нужного результата.

Приём 5: Реверсивная психология

5 психологических приёмов, чтобы убедительно общаться. Фото © Freepik / prostooleh