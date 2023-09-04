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4 сентября, 09:01

Мешки и ямки: В Сети спорят, куда "уехало" новое лицо Аллы Пугачёвой

Латвийская журналистка опубликовала свежее фото Аллы Пугачёвой

<p>Свежее фото с Аллой Пугачёвой обсуждают в запрещённой соцсети. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / queen_kachinja</p>

Свежее фото с Аллой Пугачёвой обсуждают в запрещённой соцсети. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / queen_kachinja

Народная артистка СССР — знаменитая певица Алла Пугачёва — после эмиграции редко появляется на публике, но каждое такое появление непременно горячо обсуждают в Сети. Так вышло и с её новыми фото, которые опубликовала в запрещённом Instagram* латвийская журналистка Катрине Василевская.

На свежем обсуждаемом снимке Пугачёва позирует в компании друзей — супруга Максима Галкина** и певицы Лаймы Вайкуле. Но внимание комментаторов, разумеется, было приковано к лицу Примадонны. 74-летняя Пугачёва на фото выглядит неестественно: с одной стороны, можно заметить достаточно подтянутый овал и не по возрасту высокое качество кожи. Но весь жизненный опыт и усталость иконы советской и российской эстрады выдают глаза.

"С такими друзьями и врагов не надо, просто ужасно выглядит АБ", — написала одна из интернет-пользовательниц.

"Всё куда хуже, чем я думала, просто печаль", — судачит другая.

"Лицо уехало куда-то, зачем такое было вообще обнародовать?" — недоумевают в комментариях.

"Это всё операции, Пугачёва их столько уже сделала..." — сплетничают в Сети.

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Образ чёрной вороны: Дизайнер указала на ошибки в стиле Пугачёвой и Вайкуле

Ранее Лайф писал, что визит Аллы Пугачёвой на юрмальский фестиваль Лаймы Вайкуле вызвал шок у многих поклонников певицы: их поразили новые черты лица звезды. У неё изменилась форма губ и глаз, кожа оказалась будто сильно натянутой на лицевой скелет. По мнению косметолога Татьяны Баллирано, такие преображения — последствия очередной пластической операции.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

**Признан иноагентом.

Алексей Берковиц
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