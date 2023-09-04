Мешки и ямки: В Сети спорят, куда "уехало" новое лицо Аллы Пугачёвой

Народная артистка СССР — знаменитая певица Алла Пугачёва — после эмиграции редко появляется на публике, но каждое такое появление непременно горячо обсуждают в Сети. Так вышло и с её новыми фото, которые опубликовала в запрещённом Instagram* латвийская журналистка Катрине Василевская.

На свежем обсуждаемом снимке Пугачёва позирует в компании друзей — супруга Максима Галкина** и певицы Лаймы Вайкуле. Но внимание комментаторов, разумеется, было приковано к лицу Примадонны. 74-летняя Пугачёва на фото выглядит неестественно: с одной стороны, можно заметить достаточно подтянутый овал и не по возрасту высокое качество кожи. Но весь жизненный опыт и усталость иконы советской и российской эстрады выдают глаза.

"С такими друзьями и врагов не надо, просто ужасно выглядит АБ", — написала одна из интернет-пользовательниц.

"Всё куда хуже, чем я думала, просто печаль", — судачит другая.

"Лицо уехало куда-то, зачем такое было вообще обнародовать?" — недоумевают в комментариях.

"Это всё операции, Пугачёва их столько уже сделала..." — сплетничают в Сети.