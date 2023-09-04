Будете страдать до конца своих дней: 5 знаков зодиака, с которыми лучше не заводить отношения

Представители не всех знаков зодиака одинаково хороши, когда речь идёт об отношениях. Некоторые могут принести в вашу жизнь только боль и страдания. В этой статье мы рассмотрим пять представителей зодиакального круга, с которыми лучше не заводить отношения, если не желаете столкнуться с серьёзными проблемами.

1. Знак зодиака Телец

Любовный гороскоп: заводить отношения с этими знаками зодиака не стоит. Фото © Shutterstock

Люди знака зодиака Телец могут казаться стойкими и готовыми на всё, чтобы сохранить свой комфорт и уютную обстановку. В отношениях с представителями этого знака зодиака вы столкнётесь с упрямством и желанием контролировать ситуацию со стороны Тельца. Также есть серьёзные проблемы с доверием.

Как справиться? Если вы уже состоите в отношениях с человеком, который по знаку зодиака Телец, то стоит откровенно поговорить о том, что вас беспокоит. Попытайтесь договориться о том, что не нужно тянуть одеяло на себя, что вы можете делать всё вместе. Это улучшит отношения.

2. Знак зодиака Рак

Астрологи предупреждают: 5 знаков зодиака, с которыми нужно быть осторожными. Фото © Shutterstock

Люди знака зодиака Рак заботливые и отзывчивые, готовые пожертвовать своим временем и энергией, чтобы помочь тем, кого любят. Но у этой медали есть и обратная сторона. В отношениях с представителем знака зодиака Рак вы столкнётесь с его желанием контролировать вас. А ещё эти люди буквально зависимы от отношений.

Как справиться? Если вы уже находитесь в отношениях с человеком, который по гороскопу Рак, старайтесь быть максимально честными и открытыми с ним. Не бойтесь говорить о своих потребностях и границах. Но помните, что представители знака зодиака Рак нуждаются в стабильности и уверенности в чувствах партнёра. Дайте им это ощущение — и у вас всё будет в порядке.

3. Знак зодиака Скорпион

С кем не стоит вступать в отношения по знаку зодиака. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Скорпион могут казаться загадочными и притягательными личностями, которые знают, чего хотят. Однако в отношениях они сущий ад. Рождённые под этим водным созвездием оказывают на партнёра эмоциональное давление, ревнуют, могут даже устроить слежку, чтобы проверить закравшиеся в их головы подозрения.

Как справиться? Если вы хотите избежать проблем в отношениях с человеком, который по гороскопу Скорпион, попытайтесь разобраться в мотивах его действий. Люди этого знака зодиака очень защищают свои чувства и эмоции, поэтому говорите с ними откровенно, желательно исключить даже мелкую ложь. Уважение и доверие — ключевые факторы для здоровых отношений с обладателем знака зодиака Скорпион.

4. Знак зодиака Дева

Какие знаки зодиака лучше не выбирать в качестве партнёра. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Дева — организованные и дисциплинированные личности, которые любят контролировать ситуацию. На отношения этот пунктик тоже распространяется. В союзе с представителем этого земного знака зодиака можно столкнуться с критичностью Девы и желанием совершенства от второй половинки.

Как справиться? Научитесь принимать критику — будет легче. Люди знака зодиака Дева очень требовательны к себе и другим, поэтому попытайтесь понять, что они хотят от вас.

5. Знак зодиака Водолей

5 знаков зодиака, которые не предназначены для здоровых отношений. Фото © Shutterstock

Водолей — креативный и свободолюбивый знак зодиака, не любящий ограничений. Какой отпечаток это накладывает на отношения с его представителями — долго думать не надо. Водолеи так сильно ценят свою свободу, что при всякой попытке ограничить их в чём-то будут только удаляться. Измены? Тоже весьма популярная практика.

Как справиться? Если вы хотите укрепить свои отношения с носителем знака зодиака Водолей, найдите общие интересы и хобби, которые могут объединить вас. Не давите на эту творческую личность. И если вы готовы к такому формату отношений, то дайте Водолею ту свободу, которую он так любит.