Нумеролог поведал, какие тайны скрывает номер телефона и что может рассказать о владельце

Сумма последних семи цифр покажет, какое влияние этот телефонный номер будет оказывать на личность человека, им обладающего. Также, по словам нумеролога, следует обратить внимание на повторяющиеся цифры, ведь они также имеют большое значение, если их в номере, например, две и больше.

Если при сложении или в номере телефона есть цифра 1 — это лидерские качества. Значит, вы человек, который может вести за собой остальных. Элена Гамаюн Нумеролог

Цифра 2, получившаяся при сложении всего номера, помогает налаживать контакты, улаживать конфликты. Это некая такая двойственность. Её значение может разниться: человек или миротворец, или дипломат.

Тайное знание: как номер телефона влияет на судьбу и характер владельца? Фото © Shutterstock

Троечка отвечает за такие направления, как творчество и дружелюбность. В основном сумма номера с цифрой 3 попадается у творческих людей. Нумерология побуждает таких личностей творить дальше и не останавливаться.

При сложении номера получилась цифра 4? Четвёрка даёт человеку такие качества, как уверенность в себе, самодисциплина, умение организовывать людей и хорошее количество энергии. "Если смотреть по нумерологической таблице "Матрица судьбы", то четвёрка — это карта-император, она несёт за собой, естественно, все вытекающие последствия", — рассказывает нумеролог Элена Гамаюн.

Пятёрка обычно обозначает человека, который может быть хорошим менеджером. Если в сумме вы видите цифру 5 — это признак хорошей коммуникации. Такие люди могут заниматься торговлей. Элена Гамаюн Нумеролог

При сложении номера получилась цифра 6? Она помогает человеку эмоций или человеку любви, как говорит эксперт. В нумерологии число шесть обозначает семью, спокойствие, внутреннюю гармонию.

Что означает ваш номер телефона — проверьте значение с помощью нумерологии. Фото © Shutterstock

Семёрка обозначает качество мудреца, очень сильно усиливает интуицию, обладает некой мистикой. По некоторым интерпретациям, цифра 7 сигнализирует о помощи человеку ангелами.

Получившаяся цифра 8 — это код бизнесмена и хорошего притока денег. Она наделяет хозяина следующими качествами — трудолюбием и чувством долга, помогает приобретать материальные блага. Элена Гамаюн Нумеролог

При сложении телефонного номера получилась цифра 9, что это значит? Девятка наделяет человека умением быть учителем, передавать знания. Даёт уверенность, удачу, помогает быть активным.

Магия чисел: теперь можно узнать характер человека, просто определив его магическое число номера телефона. Фото © Shutterstock

Как мы говорили ранее, стоит особое внимание уделить двойственности. При сложении важно прийти к одному простому числу от 1 до 9. Но нумеролог Элена Гамаюн делает особый акцент, рассказывая, что иногда стоит отдельно рассматривать получившиеся дублирующиеся числа. Например, если при сложении выходит 11, 22, 33 и 44.

Если получается 22, двойка даёт владельцу номера телефона наличие энергии, что самое главное в жизни человека. Двойная энергия заставит кого угодно горы свернуть. Элена Гамаюн Нумеролог

Число 33, по словам специалиста, подходит людям более творческим. Помогает найти гениальные решения, не только в искусстве, но и в бизнесе, хорошо развивает женские энергии.

И цифра 0. В результате сложения она вряд ли у вас получится, конечно, но забывать о ней не надо. Если в вашем номере много нулей, особенно подряд, считается, что это космическая дыра, через которую вылетает энергия. Элена Гамаюн Нумеролог