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2 сентября, 03:02

Эзотерик объяснила, как сигналами души распознать человека с негативной энергетикой

Эзотерик Абравитова: Лучше держаться подальше от энергетических вампиров

При общении с человеком, у которого негативная энергетика, начинает клонить в сон, исчезает аппетит, болит голова. О том, как научиться считывать окружающих, рассказала в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" эзотерик Марианна Абравитова.

"Наша душа — это очень тонкий и чувствительный инструмент. Особенно чутки к негативной энергетике дети и животные. На примере кошек можно проследить, к кому они добры и сразу ласкаются, а кого недолюбливают так, что шерсть встаёт дыбом", — сказала она, добавив, что такие способности может развить каждый человек.

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Абравитова призывает внимательнее относиться к своим ощущениям, которые мы часто подавляем в силу рациональности. Так, если при виде кого-то хочется поскорее уйти, скорее всего, душа сигнализирует, что общаться с этим человеком не следует. Особенно внимательно нужно отслеживать энергетических вампиров и по возможности от них закрываться. Эзотерик советует пускать в ближний круг только тех, кто заряжает вас позитивом.

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Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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