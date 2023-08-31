Шаман рассказал, какие цвета в одежде помогут притянуть осенью 2023 богатство и удачу

LIFE поговорил с потомственным шаманом Еленой Батыр. Эксперт сначала рассказала про цвета и оттенки, которые осенью 2023 года могут негативно отразиться на жизни людей. Самым нежелательным гостем в гардеробе предстоящего сезона оказался белый цвет.

Нежелательно носить белый цвет — это будет ухудшать личную жизнь. То есть плохо повлияет вообще на отношения — любовь распадётся или с браком что плохое может случиться Елена Батыр Потомственный шаман

Цвета, которые осенью 2023 сделают вас несчастными и одинокими, носить их точно нельзя. Фото © Shutterstock

Шаман продолжает, говоря про негативные последствия. "Женщина будет носить белое, например куртку, выслушивая комплименты о том, так эта вещь идёт, подчёркивает фигуру. А вместе с тем муж бросил или пропал, где-то вышел, ушёл и не вернулся. Или он вдруг начнёт требовать развода, или тяжело заболеет, в том числе и в интимной сфере", — рассказывает Елена Батыр.

В сентябре, октябре и ноябре, по словам шамана, белый цвет стоит максимально минимизировать. А если у человека работа такая, и он по дресс-коду обязан его носить, Елена Батыр предлагает магический лайфхак. Сидеть в офисе, например, в белоснежной сорочке, но оставлять её там же. То есть носить на улице и дома другие цвета, а перед работой просто переодеваться.

Осень 2023 — какие цвета помогут стать успешнее, какие навлекут беды и проклятия. Фото © Shutterstock

А какие цвета осенью 2023 года выбирать нужно и можно? Это цвета Земли — жёлтый, коричневый, бежевый. Потомственный шаман рассказывает, как именно стоит носить эти цвета. Не просто как элемент образа: чтобы притянуть богатство и счастье, важно их не снимать.

Пусть что-то будет на вас такое, что вы не снимаете, приходя на работу. Например, водолазка, туфли, пояс Елена Батыр Потомственный шаман

Чтобы боги увидели человека и смогли ему помочь достичь успехов, нужно носить этой осенью жёлтый и коричневый. Но непременно так, чтобы цвета присутствовали рядом постоянно. По словам шамана Елены Батыр, не будут считаться туфли коричневого цвета, которые вы переоденете, придя в офис, или сумочка зелёного оттенка, что окажется висящей неподалёку на крючке.