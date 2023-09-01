"Разлом реальности": Ясновидящий назвал три паранормальных места в России, куда лучше не соваться

В наши дни всё больше людей интересуются паранормальными явлениями, эзотерикой и мистикой, из-за чего немало туристов даже раздумывают над посещением известных подобным мест. Однако такие экскурсии могут плохо закончиться. О том, в какие три места лучше вообще не соваться, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал экстрасенс Алексей Гришин.

Так, не стоит приезжать к мысу Бесов Нос в Карелии. По словам ясновидящего, место знаменито таинственными изображениями на камнях. Посетители локации отмечают изменение восприятия времени и заявляют, что после поездки их начинают преследовать несчастья.

"Здесь есть изображение беса. Его фигура рассечена трещиной, а в полости рта есть углубление. В прошлом здесь могли совершать жертвоприношения, а монахи Муромского монастыря даже перекрыли руку беса христианским крестом", — пояснил он.

Другое место, добавил Гришин, — Плещеево озеро под Переславлем-Залесским Ярославской области. Жители города, стоящего прямо на берегу водоёма, часто наблюдают странный туман молочного цвета. А попавшие в него, предупредил экстрасенс, видят галлюцинации, сбиваются с пути, а потом "просыпаются где-то на природе и понимают, что пришли совсем не туда, куда направлялись". По словам эксперта, дело в том, что локация является "местом магического разлома", проводящего человека в потусторонний мир.

Не стоит ездить и в Ловозерские тундры в Мурманской области — место, где люди часто сходят с ума. По словам Гришина, поверье гласит о нахождении там некоего "опасного разлома реальности". Кстати, там даже работали специалисты, которые фиксировали многочисленные случаи психоза.

"Это паранормальное место, где время от времени пропадают люди", — предупредил он.