Экстрасенс увидела "очень сильный знак" в рождении детёныша панды в Москве

Рождение первого в России детёныша большой панды символизирует крепкую дружбу между Москвой и Пекином. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала экстрасенс Дарья Миронова.

"Конечно, с точки зрения прогноза ясновидения, я скажу так, что панды в принципе в неволе никогда не размножаются, но если мы говорим о сотрудничестве Китая и России — это долгосрочная дружба и панда — это символ возрождения восточной культуры. Это очень сильный знак", — отметила собеседница.

На Востоке панда считается символом миролюбия, добра, радости и процветания. А с появлением первого в России детёныша этого уникального животного отношения между Москвой и Пекином станут ещё крепче, считает экстрасенс. По её мнению, у России и Китая есть все шансы сформировать мощный альянс для противостояния гегемонии Запада.