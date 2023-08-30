Экстрасенс увидела "очень сильный знак" в рождении детёныша панды в Москве
Экстрасенс Миронова увидела в рождении детёныша панды знак дружбы России и Китая
Родившийся в Московском зоопарке детёныш панды с мамой. Фото © Московский зоопарк
Рождение первого в России детёныша большой панды символизирует крепкую дружбу между Москвой и Пекином. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала экстрасенс Дарья Миронова.
"Конечно, с точки зрения прогноза ясновидения, я скажу так, что панды в принципе в неволе никогда не размножаются, но если мы говорим о сотрудничестве Китая и России — это долгосрочная дружба и панда — это символ возрождения восточной культуры. Это очень сильный знак", — отметила собеседница.
На Востоке панда считается символом миролюбия, добра, радости и процветания. А с появлением первого в России детёныша этого уникального животного отношения между Москвой и Пекином станут ещё крепче, считает экстрасенс. По её мнению, у России и Китая есть все шансы сформировать мощный альянс для противостояния гегемонии Запада.
Напомним, сегодня стало известно, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды. Потомство дали знаменитые Жуи и Диндин, которые переехали в столичный зоосад в 2019 году. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, передача панд в другую страну является знаком большого доверия, а рождение детенышей — "знаковым событием для России и всего мирового природоохранного сообщества".