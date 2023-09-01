Ели и плакали: Зачем в СССР детей мучили этими шестью гадкими блюдами?

Люди, чьё детство пришлось на советскую эпоху, в подавляющем большинстве случаев ходили в ясли и детсады, пока их мамы с папами трудились на фабриках и заводах. Они до сих хорошо помнят вкус блюд, которыми их пичкали на завтрак, обед, полдник, а кого забирали поздно или кто был на пятидневке — ещё и на ужин. Давайте освежим в памяти все эти "шедевры кулинарии" из школ СССР и порадуемся, что больше мы есть это не должны!

1. Какао с пенкой из столовой

6 самых гадких блюд, которыми кормили в советских школах. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

Напиток состоит всего из двух основных компонентов. Это, собственно, порошок какао и молоко. Но в общепитовских столовых знали секрет, как испортить это прекрасное лакомство. Под гадкой пенкой таилась непонятная на вкус водянистая бурда, а нижнюю треть стакана занимала тяжёлая, как песок, и противная на вкус гуща. Вкус подгоревшего противостоял вкусу какао, поэтому пить всё это с удовольствием получалось лишь у самых стойких советских детей.

2. Молочный суп

Кому-то из советских детей, может, и нравился молочный суп, но большинство малышей его не переваривало в прямом и переносном смысле. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

С тем фактом, что советский детский сад — источник психологических и пищевых травм, спорить сложно. Одним из наиболее нелюбимым малышами блюдом наряду с манной кашей был молочный суп. В самом щадящем варианте это была сладковатая молочная жижа с раскисшей вермишелью. Но кое-где детсадовские повара проявляли фантазию и добавляли в суп… овощи. Картошка и морковка повышали градус отвращения к этому "шедевру" до небывалой высоты. Да, и не забудьте о молочной пенке.

3. Омлет без ничего

Какие блюда из советского детства заставят ваш живот урчать, но не от голода. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Столовские работники мастерски освоили искусство готовки такого блюда французской кухни, как омлет. Разумеется, они делали акцент не на специях, к чему нам эти излишества, а на пышности. Добротно взбитая большими миксерами масса из пары яиц с добавлением молока, в отличие от банальной яичницы, хорошо насыщала даже взрослого человека. Правда, эффект был недолгим и без малейшего намёка на гастрономическое удовольствие.

4. Хлебные котлеты за 11 копеек

Секрет вкуса советских котлет за 11 копеек — меньше мяса, больше хлеба. Фото © ТАСС / Владимир Витченко

Интернет изобилует рецептами, авторы которых стараются "правдоподобно" передать вкус котлет за 11 советских копеек. Многие не стесняются модернизировать блюдо, добавляя всякие компоненты. Секрет вкуса "тех самых" котлет заключался в добавке к фаршу чёрного, если повезет, а то и серого хлеба, который составлял 20–30% от всей массы. Традиционным гарниром было картофельное пюре. Ещё было принято делать "бургер" — котлета на кусочке хлеба.

5. Манная каша с комочками

6 самых нелюбимых блюд из столовки СССР. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

В СССР эту кашу ели на завтрак почти в каждой семье. Манки было предостаточно, а в приготовлении она была очень быстрой, что, конечно, нравилось работающим женщинам, у которых семеро по лавкам, да ещё план горит на заводе. Это была плотная жижа с отвратительными комками. Из вкусностей — измельчённые хлебные сухари и варенье хоть как-то помогали это доесть.

6. Салаты из того, что есть в подвале

Советские салаты из солений заслуживают отдельное место в аду. Фото © ТАСС / Максим Блохин

В Советском Союзе было сложно достать нормальные овощи для салата, поэтому для праздничных столов в подвале выбиралось всё, что попалось под руку, — соленья, картошка, морковь, свёкла. А, как известно, женщина может приготовить салатик из чего угодно. Популярным был винегрет, только готовили его из того, что было.