Путин: Творческие люди живут дольше

Люди, которые занимаются творческой деятельностью, живут дольше, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"Продолжительность жизни людей, которые занимаются творчеством, чуть побольше, чем у остальных. И специалисты считают, что это связано с деятельностью мозга. Мозг включает все другие системы организма, оживляет их, заставляет работать", — сказал глава государства.