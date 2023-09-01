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1 сентября, 14:57

Путин: Творческие люди живут дольше

Люди, которые занимаются творческой деятельностью, живут дольше, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"Продолжительность жизни людей, которые занимаются творчеством, чуть побольше, чем у остальных. И специалисты считают, что это связано с деятельностью мозга. Мозг включает все другие системы организма, оживляет их, заставляет работать", — сказал глава государства.

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"Разговор о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году. Сегодня российский лидер общается с 30 школьниками — это победители международных олимпиад и конкурсов и ребята, добившиеся выдающихся результатов в учёбе. Открытый урок организован в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

Александра Вишнякова
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