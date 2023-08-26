Пионерское движение в СССР: Лучшие фотографии из лагерей и школ

Пионерское движение было важной частью жизни многих советских детей. В лагерях и дружинах они учились работать в команде, проявлять инициативу и заботиться о своих товарищах. Теперь это яркие воспоминания из детства… и классные фотографии. Десять как раз таких кадров уже ждут вас в подборке ниже.

Октябрь 1956 года. СССР. Участницы церемонии приёма октябрят в пионеры на торжественной линейке пионерской дружины одной из женских школ.

Фотографии пионерского движения в СССР: сохраняем память о традициях. Фото © ТАСС

Сентябрь 1961 года. Крымская область. Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Герман Степанович Титов во время посещения пионерского лагеря "Артек".

Пионерский лагерь "Артек": космонавты и пионеры. Фото © ТАСС / Бородин Г.

Апрель 1965 года. Москва. Торжественный марш пионеров Москворецкого района в честь 95-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

50-летие Всесоюзной пионерской организации: исторический марш-парад. Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Сентябрь 1969 года. Украинская ССР. Совет пионерской дружины имени Павлика Морозова средней школы села Мостовое.

Назад в СССР — средняя школа села Мостовое: совет пионерской дружины имени Павлика Морозова. Фото © ТАСС / Дудченко Константин

Май 1972 года. Москва. Участники марш-парада на Красной площади, посвящённого 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Празднование дня рождения ВПО: пионеры Москвы у Мавзолея Ленина. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Январь 1975 года. СССР. Юные пионеры в мемориальном зале музея.

Фотографии пионерского движения в СССР: яркие воспоминания из детства. Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Май 1979 года. Москва. Пионеры Москвы у Мавзолея В.И. Ленина во время празднования дня рождения Всесоюзной пионерской организации.

Пионерские фотографии: о чём они рассказывают? Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Май 1981 года. Москва. Участники VII Всесоюзного слёта пионеров во время выступления на торжественном сборе на Центральном стадионе "Динамо".

Участники VII Всесоюзного слёта пионеров: торжественный сбор на Центральном стадионе "Динамо". Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Лизунов Юрий

Сентябрь 1986 года. Владивосток. Корпуса нового комплекса "Парус", рассчитанного на 500 человек, во Всесоюзном пионерском лагере "Океан”.

Традиции пионерского движения в СССР: что нужно знать. Фото © ТАСС / Козлов Сергей, Кузярин Анатолий

Август 1987 года. Ленинградская область. Пионеры во время исполнения песен под гитару у костра.

Какие ценности прививало пионерское движение в СССР? Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Куртов Иван