На Украине сожгли сотни свиней из-за вспышки африканской чумы

На Украине в Винницкой области зафиксирована вспышка африканской чумы. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на правоохранителей.

"Выявлено заболевание африканской чумой у свиней в двух посёлках — Ровнино и Прилуцкое", — говорится в сообщении.

По информации канала, чуму нашли у 25 свиней. Общее поголовье на двух фермах насчитывало 689 животных. После того как анализы подтвердили заражение чумой, всех свиней решили утилизировать и сожгли в специальной зоне. Места содержания сельскохозяйственных животных были дезинфицированы.