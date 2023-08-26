Регион

Уведомления отключены

26 августа, 13:57

На Украине сожгли сотни свиней из-за вспышки африканской чумы

СМИ: В Винницкой области Украины произошла вспышка африканской чумы

На Украине в Винницкой области зафиксирована вспышка африканской чумы. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на правоохранителей.

"Выявлено заболевание африканской чумой у свиней в двух посёлках — Ровнино и Прилуцкое", говорится в сообщении.

По информации канала, чуму нашли у 25 свиней. Общее поголовье на двух фермах насчитывало 689 животных. После того как анализы подтвердили заражение чумой, всех свиней решили утилизировать и сожгли в специальной зоне. Места содержания сельскохозяйственных животных были дезинфицированы.

В России создали вакцину от африканской чумы свиней

В России создали вакцину от африканской чумы свиней

Ранее Лайф писал, что в конце мая в семи сёлах Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Очаг выявили на свинокомплексе в Сосново-Мазинском муниципальном образовании.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров