В России создали вакцину от африканской чумы свиней

Российские учёные разработали вакцину от африканской чумы свиней (АЧС). Препарат призван защищать животных от гибели при заражении одним из самых опасных заболеваний в животноводстве. Об этом сообщили газете "Известия" в пресс-службе Минобрнауки.

"В результате проведённых исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии" получен кандидатный вакцинный штамм", — рассказали в ведомстве.

При создании вакцины против АЧС были объединены усилия профильных научных учреждений Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора. Цель заключённого консорциума из восьми организаций — реализация научных проектов, в том числе для разработки научных основ стратегий вакцинации. Собеседники издания уточнили, что научные исследования будут продолжены.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней. Она характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширным кровоизлиянием во внутренних органах. Для людей болезнь опасности не несёт.