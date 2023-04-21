КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 06:50

В России начались внеплановые проверки мяса из-за африканской чумы свиней

В России возобновили внеплановые проверки свинины из-за распространения АЧС

Из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) и массовых случаев заражения в России возобновлены внеплановые проверки производителей свинины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Как уточнили в пресс-службе министерства, в настоящее время ситуация с АЧС в стране остаётся стабильно напряжённой. Из-за широкого распространения африканской чумы свиней в Европе, циркуляции возбудителя среди диких животных и значительного числа хозяйств с низким уровнем биологической защиты необходимо постоянно проводить мониторинг обстановки, подчеркнули в ведомстве.

"Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены", — отметили в министерстве, добавив, что вопрос по АЧС "находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе".

В российском регионе запретили отстрел кабанов

В российском регионе запретили отстрел кабанов

Как уже писал Лайф, в конце февраля в Приморье был обнаружен первый в этом году очаг вируса африканской чумы свиней. Ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила случай заболевания диких кабанов. А на днях на окраине Минусинска в Красноярском крае местные устроили "чумной костёр". Так власти решили уничтожить поголовье свиней, заразившихся африканской чумой.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Robert Michael

Николь Вербер
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