В России начались внеплановые проверки мяса из-за африканской чумы свиней

Из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) и массовых случаев заражения в России возобновлены внеплановые проверки производителей свинины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление Минсельхоза.

Как уточнили в пресс-службе министерства, в настоящее время ситуация с АЧС в стране остаётся стабильно напряжённой. Из-за широкого распространения африканской чумы свиней в Европе, циркуляции возбудителя среди диких животных и значительного числа хозяйств с низким уровнем биологической защиты необходимо постоянно проводить мониторинг обстановки, подчеркнули в ведомстве.

"Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены", — отметили в министерстве, добавив, что вопрос по АЧС "находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе".