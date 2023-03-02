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1 марта, 23:52

В российском регионе запретили отстрел кабанов

В Хабаровском крае введён трёхлетний запрет на отстрел кабанов

В Хабаровском крае запретили охоту на кабанов. Исключение — научные цели. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Дегтярёв. По его словам, цель такого решения — восстановление популяции этих животных. Ведь кабаны — источник питания для краснокнижных хищников, включая амурского тигра. Глава региона отметил, что инициативу одобрили в федеральном Министерстве природных ресурсов и экологии.

"Отстрел кабана будет запрещён с июня 2023 года на три года. Этих сроков должно хватить, чтобы восполнить численность, которая с 2020 по 2022 год сократилась на 75% (с 15 650 до 3834). Основным фактором снижения стала африканская чума свиней", — подчеркнул Дегтярёв в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что численность тигров возросла с 2015 года. Тогда их было 105 особей, а стало 140–150. Это стало причиной частого появления хищников в населённых пунктах. Им не хватает еды, и звери идут к людям в поисках пищи, что угрожает безопасности местных жителей.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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