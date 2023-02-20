В Приморье обнаружили первый в этом году очаг вируса африканской чумы свиней
В Хасанском районе Приморья обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней. Ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила случай заболевания диких кабанов.
"В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в лесном массиве в Хасанском районе", — сказано в сообщении, опубликованном Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора.
По данным РИА "Новости", в управлении заявили, что в хозяйствах Приморья очагов АЧС нет и давно не наблюдалось.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что в диком мясе содержится больше полезных веществ и железа, однако при его употреблении повышается риск заразиться паразитами или чумой.
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