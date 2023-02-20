В Приморье обнаружили первый в этом году очаг вируса африканской чумы свиней

В Хасанском районе Приморья обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней. Ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила случай заболевания диких кабанов.

"В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в лесном массиве в Хасанском районе", — сказано в сообщении, опубликованном Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

По данным РИА "Новости", в управлении заявили, что в хозяйствах Приморья очагов АЧС нет и давно не наблюдалось.