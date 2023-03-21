На окраине Минусинска устроили "чумной костёр"

Жители Минусинска вечером 20 марта стали свидетелями масштабного возгорания на окраине города, в районе села Малая. Как оказалось, местные власти занялись уничтожением поголовья свиней, которые могли заразиться африканской чумой.

Сжигание туш свиней, которые могли быть заражены африканской чумой. Видео © ОК / pwm.minusinsk

"Это вынужденная мера в условиях карантина по ликвидации вируса африканской чумы свиней. Весь процесс сжигания будет контролироваться противопожарными службами. Населению необходимо быть готовым к прогнозируемым событиям, не поднимать панику", — приводит "Красноярск онлайн" предупреждение, которое разослали местным жителям.

Как рассказал депутат местного Законодательного собрания Владислав Зырянов, изъятых животных взвешивали для оценки размеров компенсации, которую необходимо выплатить собственникам из резервного фонда краевого правительства.