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22 мая, 17:45

В семи сёлах Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В семи сёлах Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в понедельник глава Хвалынского района Алик Сабрига. По его словам, очаг выявили на свинокомплексе в Сосново-Мазинском муниципальном образовании. Теперь там уничтожат восемь тысяч животных, чтобы не допустить эпидемии.

На данный момент посещение заражённой зоны запрещено, а территория свинокомплекса закрыта.

"Сейчас уже определены площадки для сжигания погибших животных. На территории села Акатная Маза установлен карантин, а в Сосново-Мазинском муниципальном образовании введён режим ЧС с 22 мая", — сообщил Сабрига.

Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудителем является вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до ста и более дней в почве, навозе или охлаждённом мясе. Вакцин и методов лечения не существует. Всё свинопоголовье, куда попадает вирус, погибает.

В России создали вакцину от африканской чумы свиней

В России создали вакцину от африканской чумы свиней

Как ранее писал Лайф, в конце апреля в России начались внеплановые проверки мяса из-за африканской чумы свиней. В настоящее время ситуация с АЧС в стране остаётся стабильно напряжённой.

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ТАСС / dpa / Sina Schuldt

Марина Калегина
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