В семи сёлах Саратовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в понедельник глава Хвалынского района Алик Сабрига. По его словам, очаг выявили на свинокомплексе в Сосново-Мазинском муниципальном образовании. Теперь там уничтожат восемь тысяч животных, чтобы не допустить эпидемии.

На данный момент посещение заражённой зоны запрещено, а территория свинокомплекса закрыта.

"Сейчас уже определены площадки для сжигания погибших животных. На территории села Акатная Маза установлен карантин, а в Сосново-Мазинском муниципальном образовании введён режим ЧС с 22 мая", — сообщил Сабрига.

Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудителем является вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до ста и более дней в почве, навозе или охлаждённом мясе. Вакцин и методов лечения не существует. Всё свинопоголовье, куда попадает вирус, погибает.