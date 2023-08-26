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26 августа, 12:50

Таиланд может продлить срок действия туристических виз с 30 до 90 дней

Власти Таиланда подумают над увеличением срока туристических виз с 30 до 90 дней, особенно в отношении иностранцев с медицинскими целями. Об этом рассказал премьер-министр Среттха Тависин на встрече с представителями местных ассоциаций туроператоров и предпринимателями в курортной провинции Пхангнга.

"Что касается медицинского туризма, то здесь важно сделать пребывание длительным. Иностранные туристы обязательно приедут, но мы можем столкнуться с нехваткой кадров, если многие провинции будут развивать одновременно именно это направление, поэтому это необходимо учитывать", цитирует политика телеканал Thai PBS.

Тависин добавил, что предложение некоторых туроператоров освободить граждан России, Индии, Китая от оформления въездных виз будет тщательно рассмотрено. Однако о положительном решении говорить преждевременно, так как в данном случае речь идёт о безопасности.

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Ранее консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов заявил, что Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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