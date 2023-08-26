Таиланд может продлить срок действия туристических виз с 30 до 90 дней

Власти Таиланда подумают над увеличением срока туристических виз с 30 до 90 дней, особенно в отношении иностранцев с медицинскими целями. Об этом рассказал премьер-министр Среттха Тависин на встрече с представителями местных ассоциаций туроператоров и предпринимателями в курортной провинции Пхангнга.

"Что касается медицинского туризма, то здесь важно сделать пребывание длительным. Иностранные туристы обязательно приедут, но мы можем столкнуться с нехваткой кадров, если многие провинции будут развивать одновременно именно это направление, поэтому это необходимо учитывать", — цитирует политика телеканал Thai PBS.

Тависин добавил, что предложение некоторых туроператоров освободить граждан России, Индии, Китая от оформления въездных виз будет тщательно рассмотрено. Однако о положительном решении говорить преждевременно, так как в данном случае речь идёт о безопасности.