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19 августа, 10:41

Китай задумался о тотальном безвизе для россиян

Консул КНР Чэнь Божуй заявил, что Китай готов отменить визы для россиян

Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России. Об этом рассказал ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

"Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе", подчеркнул он.

Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем

Эксперт оценил преимущества для россиян от безвиза с Китаем

Напомним, 10 августа первая группа туристов из КНР прибыла в РФ по соглашению о групповом безвизовом обмене. Их торжественно встретили в аэропорту Шереметьево. Туристы провели в России неделю.

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Татьяна Миссуми
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