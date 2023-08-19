Китай задумался о тотальном безвизе для россиян
Консул КНР Чэнь Божуй заявил, что Китай готов отменить визы для россиян
Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России. Об этом рассказал ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.
"Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе", — подчеркнул он.
Напомним, 10 августа первая группа туристов из КНР прибыла в РФ по соглашению о групповом безвизовом обмене. Их торжественно встретили в аэропорту Шереметьево. Туристы провели в России неделю.
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