Китай задумался о тотальном безвизе для россиян

Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России. Об этом рассказал ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

"Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе", — подчеркнул он.