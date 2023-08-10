В Россию прибыли первые китайские туристы по безвизу

Первая группа туристов из КНР прибыла в РФ по соглашению о групповом безвизовом обмене. Их торжественно встретили в аэропорту Шереметьево. Отдыхающих ждёт насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге, затем они вернутся домой. Об этом заявили в Министерстве экономического развития России.

"Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны", — отметили в ведомстве.

Российские туристы смогут отправиться в КНР по групповому безвизу уже на следующей неделе. Как отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев, в Китае подтвердили, что там готовы принять отдыхающих из РФ. Желающим надо обратиться в турагентство, которое организует подобные поездки. Кондратьев подчеркнул, что такой вариант на 20–30% дешевле индивидуальных бронирований. В этом году взаимный турпоток может составить примерно 500 тысяч человек.